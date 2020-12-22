كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم

بواسطة سمير زيادة

يمكن لتطبيق WhatsApp سواء على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iPhone  أو  Android، تغيير وتعيين خلفية دردشة مختلفة بناءً على الوضع الفاتح أو الداكن، حيث يمكن تعيين خلفيتين مختلفتين للدردشة، واحدة لوضع الإضاءة والأخرى للوضع المظلم.

كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم

كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp على Android

لتعيين خلفية مختلفة للدردشة في تطبيق واتساب على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android ، اتبع الخطوات التالية :

  • افتح تطبيق WhatsApp واضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط من الزاوية العلوية اليمنى.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 1 22/12/2020 - 10:30 م
  • من القائمة المنسدلة، اختر خيار “الإعدادات”.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 2 22/12/2020 - 10:30 م
  • وثم هنا انتقل إلى قسم “الدردشات”.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 3 22/12/2020 - 10:30 م
  • حدد زر “الخلفية”.    كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 4 22/12/2020 - 10:30 م
  • سترى معاينة حالية للخلفية،إذا كنت في الوضع المضيء، فسترى خلفية ذات مظهر خفيف في الأعلى، اضغط على خيار “تغيير”.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 5 22/12/2020 - 10:30 م
  • يمكن تغيير الخلفية للوضع الذي أنت فيه، فإذا كنت تريد تغيير خلفية الوضع المظلم، فانتقل أولاً إلىالوضع المظلم في أجهزة  Android ، ثم يمكنك تحديد خلفية من أقسام “ساطعة” أو “داكنة” أو “ألوان صلبة” أو “صوري”  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 6 22/12/2020 - 10:30 م
  • بعد تحديد صورة، سترى معاينة لها، هنا فقط اضغط على خيار “Set Wallpaper”.    كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 7 22/12/2020 - 10:30 م
  • عندما تكون في الوضع المظلم، يمكنك أيضًا استخدام خيار “تعتيم خلفية الشاشة” لتعتيم سطوع خلفية الشاشة.    كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 8 22/12/2020 - 10:30 م

كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp على  iPhone

تختلف عملية تعيين خلفيات دردشة مختلفة للوضع المضيء  والمظلم على iPhone  قليلاً، ويتم ذلك كما يلي:

  • افتحتطبيق WhatsApp على جهاز iPhone الخاص بك وانتقل إلى علامة التبويب “الإعدادات.”  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 9 22/12/2020 - 10:30 م
  • وثم اختر خيار “الدردشات”.
  • انتقل الآن إلى قسم “خلفيات الدردشة”،    كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 10 22/12/2020 - 10:30 م
  • إذا كنت في الوضع المضيء، فسترى خيار “اختيار خلفية جديدة”.    كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 11 22/12/2020 - 10:30 م
  • إذا كنت فيالوضع المظلم ، فسترى خيار “Choose Dark Mode Wallpaper”.    كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 12 22/12/2020 - 10:30 م
  • من الشاشة التالية، اختر من بين مجموعة “ألوان ساطعة” أو “داكنة” أو “ألوان صلبة”، وإذا كنت تريد اختيار صورتك الخاصة، فانقر على خيار “الصور”.      كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 13 22/12/2020 - 10:30 م
  • تصفح الصور لديك واضغط على صورة لاختيارها.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 14 22/12/2020 - 10:30 م
  • حدد الزر “تعيين” لاستخدامه كخلفية لجميع الدردشات.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 15 22/12/2020 - 10:30 م
  • سترى الآن المعاينة في نافذة Chat Wallpaper، وإذا كنت ترغب بإعداد خلفية الوضع المظلم، فسترى شريط تمرير يعتم خلفية الشاشة في الأسفل، وباستخدامه يمكنك تعتيم سطوع خلفية الشاشة لجعلها أكثر ملاءمة في الوضع المظلم.  كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم 16 22/12/2020 - 10:30 م
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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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