كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp للوضع المضيء والوضع المظلم

يمكن لتطبيق WhatsApp سواء على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iPhone أو Android، تغيير وتعيين خلفية دردشة مختلفة بناءً على الوضع الفاتح أو الداكن، حيث يمكن تعيين خلفيتين مختلفتين للدردشة، واحدة لوضع الإضاءة والأخرى للوضع المظلم.

كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp على Android

لتعيين خلفية مختلفة للدردشة في تطبيق واتساب على الهاتف الذكي الذي يعمل بنظام Android ، اتبع الخطوات التالية :

افتح تطبيق WhatsApp واضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط من الزاوية العلوية اليمنى.

من القائمة المنسدلة، اختر خيار “الإعدادات”.

وثم هنا انتقل إلى قسم “الدردشات”.

حدد زر “الخلفية”.

سترى معاينة حالية للخلفية،إذا كنت في الوضع المضيء، فسترى خلفية ذات مظهر خفيف في الأعلى، اضغط على خيار “تغيير”.

يمكن تغيير الخلفية للوضع الذي أنت فيه، فإذا كنت تريد تغيير خلفية الوضع المظلم، فانتقل أولاً إلىالوضع المظلم في أجهزة Android ، ثم يمكنك تحديد خلفية من أقسام “ساطعة” أو “داكنة” أو “ألوان صلبة” أو “صوري”

بعد تحديد صورة، سترى معاينة لها، هنا فقط اضغط على خيار “Set Wallpaper”.

عندما تكون في الوضع المظلم، يمكنك أيضًا استخدام خيار “تعتيم خلفية الشاشة” لتعتيم سطوع خلفية الشاشة.

كيفية تعيين خلفيات للدردشة في WhatsApp على iPhone

تختلف عملية تعيين خلفيات دردشة مختلفة للوضع المضيء والمظلم على iPhone قليلاً، ويتم ذلك كما يلي: