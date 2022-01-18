كيفية تحميل الفيديوهات من فيس بوك إلى الموبايل والكمبيوتر

الكثيرون لديهم شغف بالفيديوهات خاصة من الفيس بوك فيرغبون بتنزيلها إلى الهاتف أو الحساب الآلي، وذلك حبًا منهم في مشاهدتها مرة أخرى او الاحتفاظ بها للحاجة إليها في وقت لاحق دون عناء البحث على محركات البحث، ومن خلال تصفح الفيس بوك ستجد أنواع متعددة من مقاطع الفيديو التي قد تثير اعجابك، وكما ندري فإن منصة الفيس بوك تسمح لمستخدميها بالمشاهدة فقط لكن لا تسمح لهم بتحميل تلك الفيديوهات على أي جهاز خاص بهم، لذك قد يحتاج الأمر لبعض البرامج الخارجية التي قد تساعد على حفظ وتحميل هذه الفيديوهات رغم عواقبها السيئة من حيث الاختراق لملفك الخاص أو التعرض للفيروسات، لكننا اليوم سنحاول أن نجنبكم هذه المخاطر مع حفظ كل ما ترغب به من فيديوهات على جهازك الخاص.

كيفية تحميل الفيديوهات من فيس بوك إلى الموبايل

لكي تستطيع تحميل الفيديوهات التي تعجبك من الفيس بوك إلى الموبايل والاحتفاظ بها لحين رؤيتها لاحقًا، قم بالخطوات التالية

أولاً: تنزيل برنامج Snap tube

• قم بتحميل تطبيق Snap tube.

• قم بالدخول على الصفحة الرئيسية على الفيس بوك، والدخول على التطبيق العادي للمنصة ثم التوجه إلى الفيديو المرغوب تحميله على هاتفك ثم فتح الخيارات الخاصة بالفيديو.

• قم بالنقر على ” نسخ رابط الفيديو ” حتى تتمكن من تحميل الفيديو.

• ستلاحظ وجود إشعار خاص بهذا التطبيق والذي يشير إلى ” قم بالنقر لكي يتم تحميل الفيديو من الفيس بوك ” قم بالنقر عليه.

• ستلاحظ عندها قيام الفيديو بالتحميل على هاتفك وبعد الانتهاء قم بالدخول إلى تنزيلات الخاصة بجهازك لتجد الفيديو.

ثانيًا : تطبيق Video Download

• قم بتحميل تطبيق Video Download، والذي سيمكنك من تنزيل الفيديوهات المتنوعة من الفيس بوك إلى الحاسب الآلي بمنتهى البساطة.

• قم بالدخول إلى منصة الفيس بوك الخاص بك ثم قم بالبحث عن الفيديوهات المراد تنزيلها.

• ثم الضغط عليه حتى يتم تحميله.

كيفية حفظ وتحميل الفيديوهات من الفيس بوك إلى الكمبيوتر

هناك عدد من البرامج والتطبيقات التي تستطيع الاعتماد عليها لتتمكن من تحميل الفيديوهات من الفيس بوك إلى الكمبيوتر، وأهمها :-

أولاً : Down Facebook

من أهم البرامج التي يمكنك الاعتماد عليها لتحميل الفيديوهات من الفيس بوك إلى جهاز الكمبيوتر بكل بساطة وأمان.

ثانيًا : تحميل فيديوهات من فيس بوك إلى الكمبيوتر بدون برامج

• قم بالبحث عن المقطع الذي تريد تحميله من على الكمبيوتر.

• توجه إلى الرابط الخاص بتشغيل الفيديو بالأعلى.

• اضغط كليك يمين ليظهر لك رابط الفيديو show Video Url أو قم بالنقر على الرابط لتظهر لك WWW وبعدها يظهر رابط الفيديو.

• قم باستبدال ال WWW بهذه الحروف mbasic.

• بعدها انقر على الفيديو ليفتح لك صفحة جديدة.

• ثم انقر على save video أو اللجوء إلى لوحة المفاتيح واضغط على كنترول + حرف S.

• ستجد الفيديو قد تم تحميله بكل سهولة وبساطة بدون أي برامج.