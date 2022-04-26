كيفية الوصول إلى تقرير واتساب ومعرفة جميع المعلومات التي يجمعها عنك باليوم والساعة

يقوم تطبيق واتساب للتراسل الفوري بجمع معلومات حول كل النشاطات التي يقوم بها المستخدمين على التطبيق، وقد لا يعرف هذه المعلومة العديد من مستخدمي التطبيق الأشهر عالمياً، وربما يعرف البعض هذه المعلومة لكن لا يعرفون كيفية الوصول إلى هذا التقرير الذي يكشف جميع نشاطات المستخدم على التطبيق.

واتساب والمعلومات التي يجمعها عن المستخدمين

ويقوم WhatsApp بجمع كل معلومات المستخدم ووضعها في تقرير خاص به، وحول المعلومات التي يجمعها واتس آب عن المستخدمين فقد جاءت كالتالي.

أوقات تغيير صورة الملف الشخص.

الأرقام التي حظرها.

إعدادت الخصوصية التي قام بها المستخدم.

اسم المستخدم.

رقم هاتفه.

أنواع الأجهزة التي استخدمها.

عناوين الـ IP الخاصة به.

تغييرات ملف التعريف.

بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة يمكن الإطلاع عليها من داخل حسابك.

وفي حالة حدوث أي مشاكل بين المستخدم والشرطة، فمن الممكن أن يقوم واتساب بتقديم التقرير الكامل بجميع نشاطات المستخدم للشرطة، وخلال السطور التالية نعرض لمتابعي نجوم مصرية كيفية الوصول إلى تقرير واتساب السري والمعلومات التي يجمعها عنك.

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كيف تصل للتقرير والمعلومات التي يجمعها واتساب عنك

يتيح تطبيق WhatsApp للمستخدمين طريقة للوصول إلى التقرير والمعلومات المجموعة عن أي شخص، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول لحسابك من الهاتف، لأن هذا التقرير غير متاح على أجهزة سطح المكتب.

2- الدخول إلى الإعدادات.

3- الضغط على الحساب.

4- الضغط على طلب معلومات الحساب.

5- النقر على طلب التقرير.

6- بعدها سيظهر للمستخدم عبارة تم إرسال الطلب.

متي يصبح التقرير جاهزاً

وخلال ثلاثة أيام سوف يكون التقرير جاهزاً للعرض على صاحبه، وسوف يصل للمستخدم إشعار بذلك فور إتاحته، كما أنه لا يمكن للمستخدم أن يتراجع عن طلب التقرير بعد إرسال الطلب.