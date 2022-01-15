كيفية استرجاع أرشيف الفيس بوك الخاص بحسابك

محمود المصري

تجدر الإشارة إلى أن كيفية استرجاع أرشيف الفيس بوك، أمر هام ونحتاج إليه كثيراً، وذلك بعد أن أطلقت شركة فيس بوك مؤخرًا أداة إدارة النشاط التي تتيح لك حذف أو أرشفة منشوراتك السابقة بشكل مجمع حتى لا يتمكن أي شخص آخر من رؤيتها، وعندما تقوم بأرشفة منشور قديم لك على الفيسبوك، فإنه سينتقل إلى قسم “الأرشيف” الخاص في سجل الأنشطة الخاص بك، وإذا كنت ترغب في أي وقت في استعادة منشور قمت بأرشفته (والذي سيسمح للمستخدمين الآخرين بمشاهدته مرة أخرى)، فسوف نوضح لك من خلال هذه المقالة كيفية القيام بذلك.

فيسبوك

كيفية استرجاع أرشيف الفيس بوك

إليك الخطوات التي تُمكنك من إسترجاع أرشيف الفيس بوك:-
• أولاً قم بفتح تطبيق الفيس بوك على هاتفك وسجل الدخول إلى حسابك الشخصي، إذل لم تكن قم بذلك بالفعل.
• من خلال الصفحة الرئيسية إضغط على أيقونة القائمة في الزاوية اليمنى العليا.
• ثم انزل وانقر على الإعدادات والخصوصية.
• وبعدها إضغط حدد على الإعدادات.

كيفية استرجاع أرشيف الفيس بوك الخاص بحسابك 1 15/1/2022 - 2:31 م

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• ثم مرر لأسفل الصفحة وانتقل إلى سجل النشاط “Activity log”.
• ثم قم بالنقر فوق علامة التبويب “أرشيف” Archive في الأعلى.
• وهنا سوف تجد جميع مشاركاتك المؤرشفة، وما عليك سوى العثور على المنشور الذي ترغب في إزالته من الأرشيف والنقر على الأيقونة ذات النقاط الثلاثة على اليمين.
• حدد استعادة إلى الملف الشخصي.
• ثم انقر فوق استعادة مرة أخرى لتأكيد رغبتك في إلغاء الأرشفة.
وهذه هي خطوات استرجاع أرشيف الفيس بوك.

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فإذا كنت قد قمت بأرشفة بعض منشوراتك على صفحتك الشخصية على Facebook ولكنك ترغب في إعادة نشرها مرة أخرى، فيمكنك ببساطة إلغاء أرشفتهم من خلال الخطوات التي تم ذكرها حتى تتم إعادة نشرهم مع جميع التعليقات والإعجابات التي تلقوها سابقًا.

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محمود المصري

حاصل على بكالوريوس تربية ودبلوم في القيادة التربوية أعمل صحفي إلكتروني منذ 8 سنوات تقريباً عملت خلالها في أكثر من موقع إخباري وأقوم بتغطية الأخبار والأحداث السياسية والرياضية على مستوى مصر والعالم العربي كما أهتم بكتابة التقارير عن كل ما يهم المواطن العربي حتى يُصبح ملماً بكافة ما يدور حوله في وطنه من أحداث.


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