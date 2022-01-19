لعملاء «فودافون-اتصالات-اورنج» كود موحد لإلغاء جميع الخدمات التي تخصم الرصيد

يبحث أغلب عملاء شركات الاتصالات في مصر حاليًا، عن طريقة فعالة لإلغاء جميع الخدمات الترفيهية والخدمات الأخرى بسبب استهلاكها المرتفع للرصيد، حيث نجد في بعض الأحيان أن الرصيد ينفذ بشكل تلقائي وبدون استخدام الرصيد في المكالمات أو الإنترنت أو رسائل SMS، كما يجد العملاء في بعض الأحيان أيضًا، أنهم مشتركين في بعض الخدمات مثل الخدمات الرياضية والخدمات الدينية والطبية وغيرها من الخدمات التي تعمل على خصم نسبة كبيرة من الرصيد بشكل يومي، حيث أن تلك الخدمات تكون في البداية وعلى الأغلب لمدة يوم مجانية ثم يتم خصم مبلغ يومي.

عمومًا، إذا كنت من عملاء شركة فودافون أو شركة اتصالات أو شركة اورنج، تستطيع الآن إلغاء كافة الخدمات الدينية والترفيهية والرياضية وجميع الخدمات الأخرى المفعلة على الخط الخاص بك، وذلك عن طريق استخدام الكود الموحد الذي تم اطلاقه منذ فترة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري.

الكود الموحد لإلغاء الخدمات التي تستهلك الرصيد

تستطيع استخدام هذا الكود *155# لإلغاء كافة الخدمات الغير مرغوب بها دفعة واحدة، مع ملاحظة أن هذا الكود موحد لجميع شركات الاتصال داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أن الكود الموحد مجاني بشكل كامل ولا يفرض على استخدامه أي رسوم.

ويمكنك استخدام الكود عن طريق الخطوات التالية: