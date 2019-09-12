كود إلغاء كول تون أورنج موبينيل، وطريقة تحديد أخرى جديدة

خدمة الكول تون هي خدمة معروفة في جميع شبكات الاتصالات في العالم، وهي خدمة وجود صوت معين أثناء الاتصال بدل من الصوت العادي، وهناك الكثير من المشتركين في هذه خدمة الكول تون، اليوم نقدم لكم طريقة إلغاء كول تون أورنج أو موبينيل كما يطلق عليها البعض، وذلك بعد أن سألنا الكثير من الزوار عن أسهل طريقة لإلغاء كول تون أورنج، ولذلك قمنا بالبحث في نجوم مصرية لمعرفة أسهل هذه الطرق.







كود إلغاء كول تون أورنج

يمكنكم إلغاء كول تون أورنج بطريقة سهلة جدا عن طريقة كتابة الكود التالي في الهاتف الخاص بكم :







#9999#4#

بعد كتابة الكود السابق نضغط على زر اتصال.

بعد ذلك نضغط رقم 1، ثم اضغط اتصال.

طريقة أخرى للإلغاء كول تون أورنج

يستطيع أيضا جميع عملاء أورنج لإلغاء أي كول تون عن طريق إرسال رسالة لرقم 9999، وكتابة كلمة ” unsub، وهناك أيضا طريقة أخرى عن طريق الاتصال بالرقم 9999، والاستماع للاختيارات، واختيار لالغاء الكول تون.

كود اختيار كول تون جديد

تستطيع من خلال الكود #9999# اختيار كول تون جديد لان هذا الكود سيجعلك تدخل على القائمة الرئيسية خدمة الكول تول، وتستطيع من خلالها كول تون جديد خاص بك يسمعه كل المتصلين بك، وتستطيع أيضا من خلال نفس القائمة تخصيص كول تون معين لمجموعة من المتصلين، يمكن أن يكون كرسالة معينة لهم.