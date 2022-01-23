فيسبوك يطلق ميزة أمان جديدة لمستخدمي ماسنجر كيدز

أعلنت شركة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا إطلاق ميزة pledge planets على ماسنجر كيدز، وهو ميزة ستساعد الأطفال على تعلم اتخاذ القرارات الصحيحة عبر الإنترنت، وكيفية استخدام الإنترنت بأمان.

ما هي ميزة الأمان الجديدة لفيسبوك؟

وأكدت الشركة أنها طورت أنشطة ماسنجر كيدز بلدج و pledge planets، بالشراكة مع خبراء في أمان الإنترنت وتنمية الطفل ووسائل الإعلام الخاصة بالطفل وتنميته.

وكان مدير إدارة المنتجات إريك مايكل ويستمان في بيان له أكد أن هذه الميزة الجديدة تساعد الأطفال على النشاط التفاعلي داخل التطبيق، والتي تعينهم على اتخاذ القرارات الصحيحة والبقاء بأمان عبر الإنترنت.

وأضاف مدير إدارة المنتجات ويتسمان أنه يمكن للأطفال استكشاف الأشياء الأخرى التي تتوافق مع مبادئ ماسنجر كيدز، وهي كن لطيفًا وكن محترمًا وآمنًا واستمتع بوقتك، والتي بدورها ستساعد الأطفال على التنقل بسهولة عبر التطبيق، واتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية.

واختتم مدير إدارة المنتجات أنه طور أنشطة ماسنجر كيدز في شراكة مع خبراء ميتا للشباب، حيث يساعدهم الخبراء في مجالات الأمان عبر الإنترنت وتنمية الطفل، وتطوير سياسات جديدة للشباب من خلال مشاركة خبراتهم وأبحاثهم.

ومن خلال هذه الميزة سيرى الأطفال أن الأفعال المحترمة والآمنة التي يقومون بها لها تأثير على من حولهم، وذلك ضمن مبدأ كن لطيفًا، وسيتم طرح هذه الميزة في جميع البلدان التي يتوفر بها ماسنجر كيدز.