عملاق شركة شاومي… تعرف على مواصفات وسعر Redmi Note 11 SE في مصر والسعودية

قانت شركة شاومي الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بالكشف اخيرا عن هاتفها الجديد شاومي ريدمي نوت إس أي 11 Redmi Note 11 SE، والذي جاء بمميزات وإمكانيات كثيرة وبسعر متوسط، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة ميديا تيك Dimensity 700، وبتكنولوجيا ال7 نانو، وبنظام تشغيل أندوريد 11 وفي الفقرات التالية سنتعرف على ابرز مواصفات سعر الهاتف في السعودية ومصر.

مواصفات هاتف Redmi Note 11 SE

خامات تصنيع الهاتف يصدر الهاتف بخامات تصنيع من البلاستيك بأكمله. أبعاد ووزن الهاتف جاء الهاتف بأبعاد 161.8×75.3×8.9 مم، ووزن يصل إلى 190 جرام. نظام التشغيل بالهاتف جاء الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 بالإضافة إلى واجهة شاومي الـ MIUI 12.5. البطارية تصدر بطارية الهاتف من نوع البطاريات ليثيوم بقوة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 18 وات. سعة التخزين بالهاتف جاء الإصدار الأول للهاتف بذاكرة قوية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا رام. • اما الإصدار الثاني للهاتف بذاكرة تصل سعتها إلى 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام. المعالج جاء الهاتف بمعالج ممتاز من نوع ميديا تيك Dimensity 700 ثماني النواة، بدقة تصنيع تصل الى 7 نانو. معالج الرسوميات يتواجد الهاتف بمعالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2. الشاشة جاءت شاشة الهاتف بها النوتش في منتصف الشاشة كما تعد من نوع IPS LCD بحجم يصل إلى 6.5 بوصة، وبدقة 1080×2400 بكسل، وبمعدل كثافة بكسلات 405 بكسل لكل إنش. الهاتف يدعم كلا من: الهاتف مدعم بشبكات الاتصال من الاجيال 2G-3G-4G-5G

• كما يدعم شريحتي اتصال من نوعية Nano Sim.

• يحتوي على منفذ 3.5mm.

• كما يتضمن على سماعات Stereo خارجية.

• يشتمل الهاتف على خاصية NFC.

• يدعم الهاتف نظام الـ GPS.

• يدعم الهاتف خاصية الـ OTG.

• يدعم الهاتف منفذا الـ USB من النوع المطور Type C.

• كما يتضمن الهاتف على خاصية الفتح عن طريق بصمة الإصبع ، او من خلال الوجه Face Unlock.

الكاميرا جاءت الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة تصل إلى 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0.

• بينما تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا ثنائية كما يلي:

_ الكاميرا الأولي الأساسية للهاتف بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

_ اما الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة F/2.4.

سعر هاتف Redmi Note 11 SE

أعلنت شركة شاومي عن سعر هاتف Redmi Note 11 SE، حيث وصل سعر النسخة الـ128 ذاكرة تخزين مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا إلى 165 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي 3100 جنيه مصري.

وجاء سعر هاتف Redmi Note 11 SE على متجر أمازون الالكتروني بالسعودية بسعر 860 ريال سعودي.

صور لهاتف Redmi Note 11 SE