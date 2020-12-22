“ضبط” تردد قناة Atfal & mawaheb أطفال ومواهب على نايل سات

شرح تنزيل تردد قناة أطفال ومواهب على النايل سات، يمكنك العثور على الترددات الجديدة لقناة الأطفال الاشهر في المملكة العربية السعودية، وقد تحولت القناة للبث بنظام البث HD عالية الجودة، بدلاً من SD كصيغة سابقة، أطفال ومواهب هو اسم قناة تبث من السعودية موجهة للاطفال عبر تخصيص بث الاناشيد وكليبات الفيديو للاغاني الهادفة، كما تطلق برامج متعددة تكون نافذة للتعلم والتثقيف والمرح، تطلق القناة البث على مدار 24 ساعة، بشكل مجاني، بدون تشفير.

قناة تلفزيون أطفال ومواهب

يمكن اعادة برمجة قناة أطفال ومواهب لمن واجهة مشكلة الشاشة السوداء بعد التحديث الاخير على نظام جودة البث، ويمكن اعادة البحث عن القناة بنفس التردد القديم على جهاز اسقبال يدعم تقنية اتش دي HD، وتبث القناة مزيج من المشاركات الغنائية وكليبيات الفيديو في نفس المجال التي تحييها فرقة اطفال ومواهب، بالاضافة الى دمج عدد من البرامج والفقرات المتنوعة التي تقدم التوعية والنصح والتعلم، بأساليب جديدة تنم عن ذكاء في مخاطبة شريحة الاطفال في مراحلهم المبكرة من العمر.

تردد قناة اطفال ومواهب 2021 الجديد

قناة أطفال ومواهب: Atfal & mawaheb القمر الصناعي: نايل سات، التردد 11353 عامودي V، معدل الترميز 27500، تصحيح الخطأ 5/6 الجودة: HD

يمكنك اضافة التردد بإتباع الخطوات العادية على أجهزة الاستقبال بالضغط على القائمة أو menu ، ثم إختيار التركيب أو installation، ثم البحث اليدوي ، تقوم بتحديد القمر المراد إستقبال القناة من خلاله وهو نايل سات، إضافة التردد ومعامل تصحيح الخطأ والقطبية عمودي- أفقي. انتهى