شاومي تنافس الكبار بهاتفها الأفخم Redmi K50S Pro “بمزايا خيالية”وسعر “صادم”

تتألق شركة شاومي في صناعة هواتفها الاقتصادية الجديدة، مما جعلها تتربع على عرش فئة الهواتف الذكية متوسطة الثمن، وقد عزمت الشركة على المنافسة القوية بإطلاق هاتفها المميز Redmi K50S Pro الذي يأتي بمواصفات خرافية وبمزايا قوية، مع سعر مناسب لجميع الفئات، ومن خلال إعجابنا بالهاتف سوف نوضح لكم أفضل وأهم المواصفات المثالية الذي يقدمها هاتف Redmi K50S Pro من خلال هذه المقالة.

المواصفات الفائقة لهاتف Redmi K50S Pro

أعلنت شركة Xiaomi التي تتخذ من الصين مقراً لها رسمياً عن هاتف Redmi K50S Pro الجديد، ويأتي الهاتف من سلسلة Xiaomi الأصلية من سلسلة K التي تم إطلاقها في الأسواق العالمية، فلنلقِ نظرة على أهم مواصفات الهاتف التشويقية.

الشاشة والعتاد الداخلي:

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120 هرتز، ويدعم تقنية HDR10 +.

يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم ثماني النوأة من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، بسعتين من ذاكرة الوصول العشوائي رام 8 و 12 جيجابايت، وسعتين من ذاكرة التخزين الداخلية 128 و 256 جيجابايت.

المزايا الخرافية لكاميرات هاتف Redmi K50S Pro

يضم هاتف Redmi K50S Pro المميز ثلاث كاميرا خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنية فائقة.

الكاميرا الأولي وهي الأساسية OIS تعمل بدقة 108ميجابيكسل، وهى المخصصة للتثبيت البصري.

الكاميرا الثانية تعمل أيضا بدقة 8 ميجابيكسل، وهي Ultra Wide وهى المخصصة للتصوير بزوايا عرض واسعة.

الكاميرا الثالثة تعمل أيضا بدقة 2ميجابيكسل، وهى المخصصة للتقريب البصري و العزل.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والشحن والسعر:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة تعمل بسعة 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن بقوة 120 واط (يمكن شحن 100 في المئة في 19 دقيقة).

يتوفر Xiaomi Redmi K50S Pro في السوق بسعر يقدر بـ 565 دولارًا.

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