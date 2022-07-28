أفضل هاتف اقتصادي حاليا لعام 2022 سامسونج Samsung Galaxy M53 5G بإمكانيات رهيبة وسعر “خيالي”

دائما ما تبهرنا شركة Samsung الرائدة في تصنيع الهواتف الكورية بتصميم ودقة صناعة هواتفها الذكية، حيث تفوقت في تصميم أحدث هواتفها Samsung Galaxy M53 5 الجديد، وهو ما يتوقعه الكثير من المعجبين من محبي علامة سامسونج التجارية، ويأتي الهاتف بألوان شبابية مميزة وأنيقة باللون الأخضر والأزرق والبني، وتعود متانة وجودة المواد المستخدمة في الهاتف بالكامل إلى البلاستيك البولي بتصميم أنيق ومميز، فلنشرح لكم في هذا المقال المميزات الرائعة للهاتف وأهم مزاياه الخرافية.

اهم المواصفات الفائقة لهاتف Samsung Galaxy M53 5

يحتوي الهاتف على شاشة من نوع Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2408 بكسل ودقة FHD + بكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة.

يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 900 ثماني النواة القوي، بتقنية 6 نانو، ويأتي الهاتف بمعالج رسومي Mali-G68 MC4.

المزايا الخرافية لكاميرات هاتف Samsung Galaxy M53 5

يضم هاتف Samsung Galaxy M53 5 المميز أربع كاميرات خلفية تعمل بتكنولوجيا مبتكرة لتعديل الصورة واستعراضها بجوة رائعة، كما تعمل الكاميرات بتقنية فائقة.

الكاميرا الأولى الأساسية عريضة تعمل بدقة 108 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.8 المخصصة للتثبيت البصري.

الكاميرا الثانية عريضة جدًا تعمل بدقة 8 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2 المخصصة للتصوير بزاويا عرض واسعة.

الكاميرا الثالثة للماكرو تعمل بدقة 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4 المخصصة للتقريب البصري والعزل.

الكاميرا الرابعة للعمق تعمل بدقة 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.4

الكاميرا الأساسية مزودة بفلاش LED، بانوراما، HDR

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتعطي تجربة تصوير سلفي أكثر من رائعة.

البطارية والسعر والشحن:

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة من نوع ليثيوم بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

أعلنت شركة سامسونج عن سعر الهاتف الجديد في الأسواق العالمية ويمكن أن يبدأ سعر الهاتف بحوالي 8000 جنيه مصري وحوالي 425 دولارًا أمريكيا.

أهم مميزات هاتف Samsung Galaxy M53 5

يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الاتصال من الجيل 3G-4G-5G.

يدعم الهاتف منفذا USB من نوع USB Type-C 2.0.

يدعم الهاتف ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.

يدعم الهاتف سماعات خارجية.

يدعم الهاتف نظام تحديد الموقع الجغرافي GPS.

يدعم الهاتف الفتح عن طريق بصمة الأصبع، أو عن طريق Face Unlock.

يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

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