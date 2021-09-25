مواصفات خارقة ومحرك لتحسين الألعاب.. هاتف إنفينيكس Hot 10i الجديد بتكلفة منخفضة

كشفت منذ قليل شركة إنفينيكس عن هاتف إنفينيكس Hot 10i الجديد والذي يُعتبر من احد هواتفها الذكية خلال هذه الفترة، حيث أنه يقدم مواصفات حديثة بسعر مناسب مع إمكانيات رائعة ومعالج ميدياتك، حيث أوضح الموقع التقني “gsmarena” ان الهاتف الجديد لها يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة والتي منها ان البطارية بسعة 6000 مللي أمبير ، بالإضافة إلى معالج قوي ورائع من انتاج شركة ميدياتك.

هاتف إنفينيكس Hot 10i

ويقدم هذا الهاتف مواصفات حديثة بسعر مناسب، وبإمكانيات مميزة بفضل معالج ميدياتك، كما أشارت أن سعر الهاتف الذكي يتناسب مع إمكانياته، مؤكدة أنه سيتم إطلاق الهاتف بسعر منخفض، وسوف نكشف مواصفات الجهاز الذكي خلال السطور التالية، من أجل التعرف على كافة التفاصيل وخاصة أن سعره مناسب للعديد من المستخدمين.

مواصفات الهاتف

الشاشة بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، وذلك بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع وهو مثبت في الجزء الخلفي للهاتف الكاميرات كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش رباعي. كاميرا أمامية من أجل تصوير السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل المعالج ثماني النواة من نوع Helio p65 من انتاج شركة ميدياتك الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت قابلة للتوسعة البطارية 6000 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط نظام التشغيل أندوريد 11

ويحتوي هاتف إنفينيكس Hot 10i الجديد على تقنية أمان إضافية، حيث يتم فصل التيار الكهربي عن الهاتف عند انتهاء أو إكمال الشحن للبطارية، كما أنه يملك محرك Dar-Link لتحسين الألعاب حتى تعمل بسلاسة أكبر.

سعر الهاتف

كما يمتاز هاتف شركة إنفينيكس الجديد بالاتصال اللاسلكي Wi-Fi، كما أنه يدعم تقنية البلوتوث وتحديد المواقع عبر GPS، وتقنية الاتصال بشبكات 4G LTE، ويتوفر الهافت الجديد بأربعة ألوان هى الأخضر والبنفسجي والأسود والأزرق، حيث سيتم عرضه في السوق بسعر 120 دولار.