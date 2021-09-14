سعر ومواصفات سلسلة ايفون iPhone 13 الجديدة

تم الإعلان بشكل رسمي عن أسعار ومواصفات سلسلة ايفون 13 الجديدة والتي تضم أربعة هواتف وهم iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، وجاءت السلسلة بالكثير من الإضافات والمزايا مع الإبقاء على بعض الأشياء من الإصدارات السابقة والتي من أهمها هي “النوتش” الموجودة في أعلى شاشة الهاتف، حيث كان من المستحسن أن يتم تغيير الشكل الذي أصبح تقليدي للكثير من الأعوام.

مواصفات موبايل iPhone 13 mini

شاشة بحجم 5.4 من نوع Super Retina XDR OLED، مزودة بزجاج من السيراميك مقاوم للخدش.

معالج Apple A15 Bionic الجديد الذي يقدم أداء أسرع بكثير عن الإصدار السابق.

كاميراتان خلفيتان يأتيان بدقة 12 ميجابيكسل واحدة منهم أساسية والأخرى للتصوير الواسع، مزودة الكاميرات بفلاش ثنائي، مع دعم لتصوير الفيديو بدقة 4K بـ 60 فريم.

كاميرا أمامية وحيدة بدقة 12 ميجابيكسل مع وجود مستشعر SL 3D لقياس العمق، هي أيضًا تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بـ 60 فريم.

نظام صوت ستيريو.

بطارية غير مُعلن بشكل رسمي عن سعتها ولكنها تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والذي يجعل شحن 50% من البطارية يتم في خلال 30 دقيقة فقط.

سعر موبايل iPhone 13 mini

يبدأ بسعر 700 دولار للنسخة الـ 128 جيجا بايت، أي 11 ألف جنيه مصري، 2,933 ريال سعودي، 2,570 درهم إماراتي.

مواصفات موبايل iPhone 13

نفس مواصفات iPhone 13 mini ولكن مع اختلاف أن الشاشة هنا أكبر بحجم 6.1 من نوع Super Retina XDR OLED بخامات من الزجاج والألومنيوم مع تزويد الشاشة بزجاج من السيراميك المقاوم للخدش.

سعر موبايل iPhone 13

يبدأ بسعر 800 دولار للنسخة الـ 128 جيجا بايت، أي 12,570 جنيه مصري، 3,000 ريال سعودي، 2,938 درهم إماراتي.

مواصفات موبايل iPhone 13 Pro

نفس المواصفات السابقة مع وجود بعض الإضافات:

فريم الهاتف يأتي من الستانلس ستيل بدلًا من الألومنيوم.

تأتي الشاشة بتردد 120 هيرتز مع ارتفاع شدة الإضاءة إلى nits 1000.

3 كاميرات خلفية كلًا منها يأتي بدقة 12 ميجابيكسل منهم عدسة للتصوير الواسع وعدسة للتصوير عن قُرب، مع وجود مستشعر TOF 3D لقياس وحساب العمق، وفلاش ثنائي، وعلاوةٍ على ذلك يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 فريم في الثانية.

مساحة 1 تيرا بايت جديدة.

سعر موبايل iPhone 13 Pro

يبدأ بسعر 1000 دولار للنسخة الـ 128 جيجا بايت، 1,5716 جنيه مصري، 3,750 ريال سعودي، 3,673 درهم إماراتي.

مواصفات موبايل iPhone 13 Pro Max

نفس المواصفات السابقة مع زيادة حجم الشاشة إلى 6.7 بوصة بدلًا من 6.1 بوصة.

سعر موبايل iPhone 13 Pro Max