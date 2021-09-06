سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي a51

يأتي الهاتف الجديد من سلسلة هواتف سامسونج A50، بإصدارها المتميز من الهاتف الجديد A51، والذي جاء ليقضي على بعض المشاكل التي كانت موجودة في الهاتف السابق، ضمن سلسلة هواتف سامسونج A-S حيث لاقي الهاتف رواجًا وانتشارًا واسعًا وذلك نظرًا لما تميز به الهاتف من مواصفات جعلته الأفضل في تلك السلسلة، كذلك فإن هذا النوع من الهواتف قد حاز على ثقة المستخدمين، فقد تغلب على مشكلة البصمة في الهاتف A50، وأيضًا عمل على حل بعض المشاكل الفنية التي ظهرت في الإصدارات الأخرى، من ناحية أخري فإن سامسونج تسعي دائمًا لتلبية متطلبات العملاء، والوقوف على حل مشاكلهم مع الهواتف، ومن هنا جاء هذا الإصدار A51، لتفادي الكثير من العيوب في إصداراتها الأخرى.

مواصفات سامسونج A51

يتمتع سامسونج a51 بالعديد من المواصفات، والتي جعلته يتفوق على الإصدارات الأخرى من نفس السلسة، حيث جاءت مواصفاته كالتالي :

وزن الهاتف: يصل وزن الهاتف حتى 172 جرام.

الأبعاد الخاصة بالموبايل: 158.5×73.6×7.9 مم.

نظام التشغيل: يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 الجديد.

تصميم الهاتف: الهاتف تم تصميمه من البلاستيك البولي كربونيت، كذلك يوجد نقوشا في الظهر.

التشغيل: الهاتف يتمتع بشريحتين 4G كذلك يوجد به كارت ميموري بسعة إجمالية تصل حتى 512 جيجا.

الشاشة : الهاتف يتمتع بشاشة سوبر اموليد بحجم 6.5 بوصة وبدقة 1080×2400 بيكسل، كما تصل جودتها FHD+.

كذلك فإن الشاشة تأتي مع كثافة بيكسلات 405 بيكسل لكل بوصة وابعاد عرض 20:9

أيضًا الشاشة في الهاتف تأتي كاملة، وكذلك فإن به كاميرا السيلفي توجد في ثُقب في الأعلى.

سعر سامسونج A51

أيضًا فإن هاتف سامسونج a51يتمتع بعدد من المميزات، تعتبر هي الأفضل على الإطلاق، حيت تأتي تلك المميزات كالتالي :