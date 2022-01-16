سعر ومواصفات جهاز SAMSUNG Galaxy A03s

موعدنا اليوم مع عضو جديد في عائلة الهواتف النقالة من سامسونج الشركة الأشهر في عالم القنية وبالأخص في مجال الهواتف، ويعدّ هذا الجهاز من أجهزة الفئة الاقتصادية على الرغم إن إمكاناته جيدة بالنسبة لهذة الفئة كعادة سامسونج، نتعرف اليوم إلى مواصفات جهاز سامسونج جالاكسي A03s والسعر الرسمي في فروع شركة سامسونج:-

الشاشة مقاس 6.5 بوصة HD من نوع TFT الكاميرا الأمامية بجودة 5 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية بجودة 13، 2، 2 ميجا بكسل الذاكرة الداخلية 64 جيجا بايت الذاكرة العشوائية (الرامات) 4 جيجا بايت البطارية 5000 مللي أمبير المعالج من نوع MediaTek 6765 B35، 12nano meter

ويتوفر الجهاز في فروع شركة سامسونج بسعر 2600 جنية بالنسبة للكاش ويختلف التقسيط على حسب الوكيل وحسب نظام التقسيط.