سعر ومواصفات جوال أيفون 14 برو iPhone Pro في السعودية ومصر

تستعد الشركة الأمريكية أبل المعروفة في عالم الإلكترونيات لإصدار مجموعة من الهواتف الجديدة لكل عشاق هذه الفئة من الهواتف التي تتميز بسرعتها العالية وبسعة تخزينها الجبارة، واليوم قد اختارنا أن نتحدث عن هاتف أبل أيفون 14 برو الذي يأتي بمواصفات مذهلة التي تجعله يعد من أفضل الهواتف على الإطلاق حيث أنه يأتي بعدة مواصفات ومميزات جبارة تجعلك لا تستطع أن ترى به أي عيوب أو أخطاء، إذا كنت من محبي هواتف أبل أيفون فالإصدار الجديد الأيفون 14برو هو الهاتف الأمثل لك.

مواصفات هاتف أبل أيفون 14 برو iPhone Pro:

يأتي الهاتف بوزن خفيف جدا ومريح لليد يبلغ 204 جرام.

يحيط بشاشة الهاتف إطار من الألومنيوم مع تصميم لواجهة الهاتف الأمامية والخلفية من زجاج الغوريلا.

يصدر هاتف أيفون بخاصية مقاومة الماء والغبار فيمكنك غمر هاتف أيفون 14 برو في الماء لمدة نصف ساعة ولن يتأثر.

والرائع أنه يأتي بطبقة حماية على الشاشة من السراميك لتقيه وتحافظ عليه من الصدمات والخدوش.

سيتم إصدار الهاتف بتردد 120 هرتز الهائل السرعة مع نظام تشغيل IOS 16 مع وجود معالج سداسي النواة.

يأتي الهاتف بحجم ممتاز للشاشة يبلغ 6.1 بوصة.

هاتف أيفون 14 برو يدعم خاصية التقريب البصري الحقيقي أعلى خمس مرات.

يتمتع الهاتف بالقدرة على التصوير بدقة 4K بالإضافة إلى أنه يدعم شبكات الجيل الخامس.

الهاتف ليدعم تركيب بِطاقة ذاكرة خارجي بالإضافة إلى وجود مكان sim واحدة للاتصال.

مزود الهاتف بكاميرا خلفية محسنة ومعدلة بدقة 48 ميجا بكسل مما يجعله الهاتف الأمثل على الإطلاق في التصوير.

يصدر الهاتف بأربع ألوان ممتازة وهادئة أزرق وذهبي وفضي وجرافيت.

يتم إصدار الهاتف بسعة تخزين 128, 256, 512 جيجا بايت و1 تيرا بايت مع ذاكرة داخلية تصل إلى 8 جيجا بايت رام.

السعر المتوقع لهاتف أيفون 14 برو:

من المرجح أن تصدر الشركة الأمريكية هاتف أيفون 14 برو بسعر يتراوح بين 1000 دولار إلى 1100 دولار مما يجعل سعره في داخل المملكة العربية السُّعُودية يتراوح بين 3800 ريال سعودي إلى 4000 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعره داخل جمهورية مصر العربية فمن الممكن أن يتراوح سعره بين 17000 ألف جنيه مصري إلى 18500 ألف جنيه مصري، وقد يرى البعض أن هذا المبلغ ممتاز نسبة لإمكانات الهاتف الجديدة.هاتف أبل أيفون 14 برو