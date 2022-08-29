«تيك توك» يختبر خاصية جديدة تنافس إنستقرام وسناب شات

يسعى تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك إلى اختبار خاصية جديدة تجعل من المحتوى المصنوع على التطبيق موجهاً بشكل شخصي أكثر، ما يسهل على مستخدميه إيجاد ما يريدونه بالقرب منهم.

وتأتي تلك الخاصية المرتقبة الجديدة من تي توك تحت مسمى Nearby أي (مجاور). وأشار تقرير لموقع بزنس انسايدر إلى أن إيجاد المطاعم والمتاجر المجاورة سيكون أكثر سهولة لمستخدمي التطبيق.

تيك توك 2022

وبدأت الشركة في اختبار هذه الخاصية مع مجموعة من مستخدمي تطبيق تيك توك في جنوب شرق آسيا، وتسمح الخاصية لهم بعرض مقاطع الفيديو المنشورة من أشخاص حولهم.

حسبما أكد المتحدث باسم الشركة في رسالة إلى موقع تيك كرنتش.. مضيفاً أن الشركة تفكر دائما بطرق جديدة لإثراء تجربة استخدام تيك توك.

جدير بالذكر أنه تم الحديث عن هذه الخاصية الجديدة لأول مرة في تغريده نشرها “مات نافارا” مستشار التواصل الاجتماعي، ثم أبدى خبراء التسويق آراءهم في الأمر.

وقد أشارت تقارير سابقة إلى أن 40% من الجيل الجديد يفضلون استخدام تيك توك وإنستغرام لإجراء البحث عن الأشياء ما بدلاً من غوغل.

تطبيق تيك توك

وتوجد خانة Nearby في أعلى الصفحة الرئيسية بالقرب من خانتي Following (المتابعة) وFor You (لك)، وبالنقر على خانة Nearby، يحصل المستخدمون على نظرة إلى المحتوى المحلي.

وسوف تجعل الخاصية المرتقبة هذا المحتوى مشابهاً للمنصات التطبيقات الأخرى التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى بناء على الموقع، مثل إنستغرام وسناب شات.

وحتى الآن لم يتحدث مسؤولو شركة تيك توك عن موعد إطلاق هذه الخاصية على نطاق أوسع خارج إطار الاختبار والتجربة.