تردد قناة DMC الجديد 2022

قناة DMC هي قناة تلفزيونية ترفيهية تضم العديد من البرامج منها البرامج الحوارية، والترفيهية، وأيضاً النشرات الإخبارية لمتابعة أحدث التطورات والأوضاع.

قناة دي إم سي هي شبكة تلفزيونية تابعة لشركات إعلام المصريين والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويرأس تامر مرسي مجلس إدارتها، وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة قنوات DMC.

تردد قناة DMC:

القناة تبث برامجها على مدار ٢٤ ساعة.

تردد قناة دي إم سي : 11449

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

بعض المعلومات عن القناة وأهم البرامج التي تُعرَض من خلال شاشتها:

قناة DMC هي قناة تلفزيونية تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS ويديرها هشام سليمان.

كان أول بث للقناة في 2017 أي منذ 5 سنوات من القاهرة ومستمرة حتى يومنا هذا.

ومن أهم برامجها:

برنامج مساء DMC: ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والإعلامية إيمان الحُصَري.

هذا البرنامج يومي ويناقش العديد من القضايا التي تحدث يومياً.

برنامج ٨ الصبح: وتقدمه داليا أشرف، وأية جمال، وهبة ماهر.

هو برنامج صباحي يقدم العديد من الأخبار الفنية، والرياضية، والسياسية، أيضاً اللايف ستايل.

برنامج السفيرة عزيزة: تقديم مجموعة من المذيعات وهم سناء منصور، وشيرين عفت، و جاسمين طه زكي، ونهى عبد العزيز.

هو برنامج يهتم بشؤون المرأة والأسرة، وقد لاقى نجاحاً مبهراً منذ انطلاقه على شاشة التليفزيون من ٥ سنوات.

برنامج لعلهم يفقهون: تقديم الشيخ خالد الجندي، ورمضان عبد المُعز.

وهو برنامج يناقش العديد من الأمور الدينية التي تهم الناس.

برنامج صاحبة السعادة: تقديم إسعاد يونس.

هو برنامج ترفيهي يستضيف النجوم، والأبطال، وله شعبية كبيرة ويحظى بنسب مشاهدة عالية.

الموقع الرسمي لقناة دي إم سي: DMC.com.eg

صفحة الفيسبوك: dmctv

صفحة تويتر: dmctv

في النهاية نقول أن المشاهد يبحث عن محتوى تلفزيوني مميز، وقناة dmc هي إحدى القنوات التي تقدم محتوى مميز، حيث أنها تعرض العديد من البرامج الدينية، والترفيهية، والحوارية.

وذلك جعل لها شعبية كبيرة ليس في مصر فقط، ولكن في دول الخليج العربي أيضاً.

تردد القناة : 11449

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚