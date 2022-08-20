أحدث ترددات لقناة سكاي نيوز العربية الفضائية على الأقمار الصناعية لسنة 2022

تعتبر قناة سكاي نيوز العربية من أهم وأشهر القنوات الفضائية الإخبارية والتي تقوم بتقديم الأخبار العالمية والعربية وتقوم قناة سكاي نيوز العربية بتقديم عدد من البرامج الحصرية والتي تقوم بمناقشة الأوضاع السياسية والإقتصادية في جميع أنحاء العالم وتقوم بالبث من دولة الأمارات العربية المتحدة.

تردد قناة سكاي نيوز العربية الجديد على القمر الصناعي النايل سات لسنة 2022:

تردد القناة: 11977.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: رأسي أو V.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD و SD.

إسم القناة على جهاز الريسيفر: Sky News Arabia.

Sky News Arabia. القمر الصناعي: نايل سات 201.

تردد قناة سكاي نيوز العربية الجديد على القمر الصناعي هوت بيرد:

تردد القناة: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD.

إسم القناة على جهاز الرسيفر: Sky News Arabia.

القمر الصناعي: Eutelsat 13C.

تردد قناة سكاي نيوز العربية الجديد على القمر الصناعي عرب سات:

تردد القناة: 11996.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة القناة: HD و SD.

إسم القناة على جهاز الرسيفر: Sky News Arabia.

القمر الصناعي: عرب سات 4.

تردد قناة سكاي نيوز العربية الجديد على القمر الصناعي إسترا:

تردد القناة: 12148.5.

معدل الترميز: 27500.

معدل الإستقطاب: أفقي أو H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

إسم القناة على جهاز الرسيفر: Sky News Arabia.

القمر الصناعي: إسترا 2F.

طريقة وخطوات ضبط تردد قناة سكاي نيوز عربية بجودة HD:

قم بالضغط على زر menu في جهاز التحكم الخاص بجهاز الريسيفر.

ثم قم بإختيار قائمة الإعدادات.

بعد ذلك قم بإختيار installation.

ثم قم بإختيار التثبيت اليدوي manual lnstallation.

بعد ذلك قم بتحديد القمر الصناعي الذي تريد مشاهدة قناة سكاي نيوز العربية الفضائية عليه.

قم بإدخال بيانات تردد قناة سكاي نيوز العربية من معدل الترميز والإستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ.

بعد ذلك قم بالضغط على بحث وستظهر القناة أمامك قم بحفظها داخل جهاز الريسيفر.

أهم البرامج التي تذاع على قناة سكاي نيوز العربية: