بخطوات بسيطة.. طريقة عمل ريستور للآيفون بسهولة

يمكنك عمل ريستور لجهاز الايفون بسهولة، حيث قامت شركة ابل باضافة تلك الخاصية ضمن إعدادات نظام التشغيل الخاصة بها iOS، ولكن تذكر جيدا قبل القيام بعمل اعادة ضبط المصنع أن هذا يؤدي إلى فقد كافة البيانات الموجودة على هاتفك، لذا ننصحك بعمل نسخة احتياطية لبياناتك أولا، حيث قد تدفعك وجود مشكلة ما بجهازك أو نسيان كلمة مرور الجهاز ولكي يتم إعادة كلمة السر قد يكون عمل فورمات للجهاز هو الحل.

طريقة عمل ريستور للآيفون

بعد الانتهاء من عمل النسخ الاحتياطي لهاتفك، قم ببدء تنفيذ خطوات عمل ريستور للآيفون كما يلي:

قم بالدخول إلى تطبيق “الإعدادات Settings”.

قم بالضغط على خيار “عام General “، ثم اختر “إعادة تعيين Reset”.

اضغط على خيار “محو كل المحتوى والإعدادات Erase All Content and Settings”.

ستظهر لك رسالة منبثقة اضغط على خيار “محو الآن Erase Now”.

قم بادخال كلمة مرور الهاتف.

طريقة عمل ريستور للآيفون عبر الكمبيوتر

كما يمكنك عمل ريستور للايفون من خلال جهاز الكمبيوتر، باتباع الخطوات التالية: