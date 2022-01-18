الكاميرا الخلفية 64 ميجابكسل.. سعر Xiaomi Poco X3 GT في مصر وحجم مساحة التخزين

نجح هاتف Xiaomi Poco X3 GT الصيني أن ينافس هواتف سامسونج الجديدة، مثل جالاكسي A52s 5G، حيث أنه صمم بكاميرا خلفية عالية الدقة، تمكن المستخدم من التقاط صور احترافية، ومساحة تخزين ضخمة، ولذلك سيكون من المهم معرفة سعره في مصر ومواصفاته بالكامل، لأنه سيكون متاحًا في الأسواق خلال أيام من الآن، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات ضخمة بسبب إمكانياته الداخلية وتصميمه الخارجي.

مميزات Xiaomi Poco X3 GT

يمتلك كاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل.

لا يحتاج إلى كارت ميموري بسبب مساحة التخزين الضخمة.

يدعم شبكة الجيل الخامس 5G.

يعمل نظام تشغيل اندرويد 11 الذي يتميز بالسرعة وتنظيم شكل البرامج بطريقة مريحة للعين.

بطارية تستطيع الشحن بالكامل في أقل من 60 دقيقة.

الشاشة تحتوي على طبقة حماية من الغبار وقطرات الماء.

يمتلك سماعات استيريو.

كاميرا Xiaomi Poco X3 GT

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

الكاميرا الخلفية ثلاثية، الأولى 64 ميجابكسل.

الثانية بدقة 8 ميجابكسل والأخيرة 2 ميجابكسل.

تسمح جميع الكاميرا بتصوير فيديوهات بدقة 4K.

توفر إمكانية تعديل الخلفية والتحكم في الإضاءة وتحديد الابتسامة.

مواصفات Xiaomi Poco X3 GT الجديد

الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت وعشوائية 8 رام، والثاني 256 جيجابايت مع 8 رام أيضًا. لا يسمح باستخدام كارت ذاكرة. وزن الهاتف 193 جرام. التصميم الخارجي صنع من البلاستيك المقاوم للماء، حتى يمكن استخدام الهاتف خلال الأمطار. الألوان المتوفرة هي الأزرق والأسود والأبيض. يدعم خاصية حساسية الألوان، التي تجعل إضاءة الشاشة تتغير مع التواجد في أماكن مختلفة.

سعر Xiaomi Poco X3 GT