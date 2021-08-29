إنطلاق هاتف Samsung galaxy M32 5G في الأسواق بسعر مغري ومواصفات خيالية

أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung galaxy M32 5G في الأسواق بسعر مغري ومواصفات خيالية تجعل الكثيرون يقبلون على شراء الهاتف الذي يلبي رغبات وطموحات الكثيرون، حيث يحتوي الجوال علي مجموعة من المزايا التي تم ضخها في الهاتف مثل دعم الهاتف إلي شبكات الجيل الخامس 5G وهي خدمة ليست موجودة في الكثير من الهواتف في الفئة السعرية المنخفضة، كما تجد أيضا أن الهاتف يعمل بأحدث نظام اندرويد موجود في الهواتف الذكية، بالإضافة إلي العديد من الخصائص المميزة والسعر التنافسي الذي نوضحه إليكم عبر موقعكم نجوم مصرية.

مواصفات هاتف Samsung galaxy M32 5G

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي M32 على مواصفات مميزة تجعل المقبلين على شراء هاتف جديد يقدمون على شراء Samsung galaxy m32 5G حيث جاءت أبرز هذه المواصفات الفنية التالي:

شاشة الهاتف حجمها 6.5 بوصة.

جودة الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل.

الكاميرا الأمامية رباعية، الأولي بدقة 48 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل، والرابعة بدقة 2 ميجا بيكسل.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير، يدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

المعالج من نوعية media Tek 720 5G.

الذاكرة العشوائية الإصدار الأول من هاتف سامسونج جالاكسي m32 5G يأتي بذاكرة رام 6 جيجا بايت، والاصدار الثاني من الهاتف يأتي بذاكرة رام 8 جيجا بايت.

يأتي بذاكرة رام 6 جيجا بايت، والاصدار الثاني من الهاتف يأتي بذاكرة رام 8 جيجا بايت. الذاكرة الخارجية تأتي بحجم 128 جيجا بايت.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي M 32 5 G

تم ضخ الهاتف الجديد من سامسونج جالكسي في الأسواق بداية من اليوم 28 أغسطس 2021، بسعر 280 دولار للإصدار الأول الذي يضم 6 جيجا رام و128 جيجا بايت، كما جاء سعر الهاتف للنسخة التي تضم 8 جيجا رام وذاكرة 128 جيجا بايت بقيمة مالية تقدر 310 دولار، كما جاء سعر الهاتف في بعض الدول كالتالي:

سعر الهاتف في مصر للإصدار الأول 4300 جنية مصري، والإصدار الثاني 4800 جنية مصري.

السعر في الهند 20790 روبية.

سعر الهاتف في السعودية بقيمة 1050 ريالاً سعودياً.

السعر في العراق 408550 دينار.

كما تجد أن الهاتف قريب في السعر من الهاتف القابل للانحناء Samsung Z fold 3.

مميزات سامسونج جلاكسي m32

يتميز الهاتف بقوة البطارية التي تصمد لوقت طويل جدا بالإضافة إلي قوة الشحن السريع الذي يتمتع به الهاتف فضلاً عن جودة الكاميرا الخلفية التي تعطيك جودة عالية في الصورة والفيديوهات، كما يأتي الهاتف بشاشة كبيرة ومعالج قوي وسرعة استجابة قوية، ونذكركم بالسعر الخيالي في هاتف Samsung galaxy A03s.

إلي هنا قد وصلنا إلي ختام شرح مواصفات وسعر هاتف Samsung galaxy M32 5G في الأسواق.