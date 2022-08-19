أمازون “Amazon” تختبر طريقة عرض جديدة للمُنتجات مُشابهة لـ TikTok!

بدأ مطورو أشهر موقع للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت Amazon، في دراسة إمكانية إجراء تغيير أساسي في طريقة عرض المُنتجات على التطبيق لمُواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وتسعى الشركة لإجراء تحديثات جديدة في عرض مُنتجاتها على التطبيق.

وفقًا لتقرير جديد تم نشره على صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن أمازون قد استأجرت بالفعل شركة (Watchful Technologies) التي توجد في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وهي شركة مُتخصصة في تصميم واجهات التكنولوجيا وتحسين تجارب المُستخدمين، من أجل الانتقال إلى التغيير الكبير في الطريقة العرض التي تسعى إليها أمازون التي ستتم عبر التطبيق الرسمي للشركة على الهواتف الذكية.

وذكر التقرير أيضًا أن فكرة أمازون لعرض محتوى ملء الشاشة ليست واضحة تمامًا في الوقت الحالي، وأن العمل يعتمد حاليًا فقط على اختبارات وتجارب الشاشة الجديدة بالإضافة إلى قياس جودة هذه التجربة، قبل توفيرها على Amazon.

وتريد أمازون من خلال هذه الخطوة مواكبة عرض المحتوى المليء بالشاشة تمامًا مثل تطبيق TikTok، وهو أمر بدأت العديد من الشركات الرائدة في العالم مؤخرًا في تنفيذه بما في ذلك Meta عبر تطبيقات Facebook و Instagram عبر خدمة Reels بالإضافة إلى Youtube عبر خدمتها Shorts وغيرها.

وبدأت اختبارات هذا التغيير الكبير من حيث المراجعات، بحيث سيسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة للمنتجات التي اشتروها كنوع من مراجعة المنتج أو مراجعته، التقطها أشخاص آخرون يحاولون شراء نفس المُنتج.

في الوقت نفسه، ترفض أمازون نهاية المراجعات والآراء المكتوبة حول المنتجات، لكنها تريد فقط إضافة طريقة جديدة لتقديم المراجعة من خلال فيديو قصير يعرض المُنتج عن طريق إضافة قسم خاص داخل التطبيق، كشبكة اجتماعية مُحددة، يتم من خلالها نشر مقاطع فيديو قصيرة للمنتجات، ومشاركة التعليقات والتفاعل، مع الإشارة إلى المنتج المعروض في الفيديو حتى يتمكن المستخدمون بسهولة الذهاب إلى المتجر والقيام بعمليات الشراء.

الجدير بالذكر٬ أن شركة مازون تُعد أكبر مركز للتجارة الإلكترونية في العالم، وهي تعرض العديد من المُنتجات عبر أقسام تضم العشرات الفئات على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بها، ولديها قاعدة شعبية كبيرة من المُستخدمين في جميع أنحاء العالم.