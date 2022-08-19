تقنية

أمازون “Amazon” تختبر طريقة عرض جديدة للمُنتجات مُشابهة لـ TikTok!

سمير بوبكر

بدأ مطورو أشهر موقع للتجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت Amazon، في دراسة إمكانية إجراء تغيير أساسي في طريقة عرض المُنتجات على التطبيق لمُواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال، وتسعى الشركة لإجراء تحديثات جديدة في عرض مُنتجاتها على التطبيق.

وفقًا لتقرير جديد تم نشره على صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن أمازون قد استأجرت بالفعل شركة (Watchful Technologies) التي توجد في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، وهي شركة مُتخصصة في تصميم واجهات التكنولوجيا وتحسين تجارب المُستخدمين، من أجل الانتقال إلى التغيير الكبير في الطريقة العرض التي تسعى إليها أمازون التي ستتم عبر التطبيق الرسمي للشركة على الهواتف الذكية.

Amazon.jpgوذكر التقرير أيضًا أن فكرة أمازون لعرض محتوى ملء الشاشة ليست واضحة تمامًا في الوقت الحالي، وأن العمل يعتمد حاليًا فقط على اختبارات وتجارب الشاشة الجديدة بالإضافة إلى قياس جودة هذه التجربة، قبل توفيرها على Amazon.

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Amazon.jpgوتريد أمازون من خلال هذه الخطوة مواكبة عرض المحتوى المليء بالشاشة تمامًا مثل تطبيق TikTok، وهو أمر بدأت العديد من الشركات الرائدة في العالم مؤخرًا في تنفيذه بما في ذلك Meta عبر تطبيقات Facebook و Instagram عبر خدمة Reels بالإضافة إلى Youtube عبر خدمتها Shorts وغيرها.

Amazon.jpgوبدأت اختبارات هذا التغيير الكبير من حيث المراجعات، بحيث سيسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة للمنتجات التي اشتروها كنوع من مراجعة المنتج أو مراجعته، التقطها أشخاص آخرون يحاولون شراء نفس المُنتج.

Amazon-Tiktok.jpgفي الوقت نفسه، ترفض أمازون نهاية المراجعات والآراء المكتوبة حول المنتجات، لكنها تريد فقط إضافة طريقة جديدة لتقديم المراجعة من خلال فيديو قصير يعرض المُنتج عن طريق إضافة قسم خاص داخل التطبيق، كشبكة اجتماعية مُحددة، يتم من خلالها نشر مقاطع فيديو قصيرة للمنتجات، ومشاركة التعليقات والتفاعل، مع الإشارة إلى المنتج المعروض في الفيديو حتى يتمكن المستخدمون بسهولة الذهاب إلى المتجر والقيام بعمليات الشراء.

Amazon.jpgالجدير بالذكر٬ أن شركة مازون تُعد أكبر مركز للتجارة الإلكترونية في العالم، وهي تعرض العديد من المُنتجات عبر أقسام تضم العشرات الفئات على الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بها، ولديها قاعدة شعبية كبيرة من المُستخدمين في جميع أنحاء العالم.

سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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