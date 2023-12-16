نتائج عرض سماك داون الأخير (16 ديسمبر 2023): عودة رومان رينز واصطدامه مع راندي أورتن

شاهدنا في عرض سماك داون الأخير الذي أقيم بتاريخ 16 ديسمبر 2023 العديد من الأحداث مثل مشاركة راندي أورتن الذي دخل في صدام مع رومان رينز والبلودلاين، بالإضافة لعودة مصارع غائب منذ فترة طويلة في الحدث الرئيسي للعرض، واستمرار تصفيات لقب الولايات المتحدة.

راندي أورتن وجهًا لوجه أمام رومان رينز - مصدر الصورة: WWE.

ملخص عرض سماك داون الأخير

افتتاحية العرض ، ظهر البلودلاين بقيادة رومان رينز مع جيمي أوسو وسولو سيكوا وبول هيمان، وأشاد رومان بسولو لما قدمه من خدمة لعائلته وللبلودلاين في الأيام الأخيرة، وطالب جيمي بأن يمنح سولو التهنئة على أنه سيكون الزعيم القادم للقبيلة.

اقتحم راندي أورتن الحلبة وأعلن تحديه لرومان رينز على لقب WWE العالمي بلا منازع في رويال رامبل 2024، فرفض رومان تحديه وقال إنه لا يستحقه، وأن رومان أفضل منه ومن أي شخص آخر، فرد راندي بأن رومان أصبح أسطورة ولكن عليه أن يتذكر أن راندي هو من ينهي الأساطير، وحاول راندي أن يضرب رومان بحركة RKO ولكنه تمكن من الفرار منها، فقال راندي لرومان “بابا قد عاد”.

المباراة الأولى ، انتصار كارميلو هايز على جرايسون والر ضمن تصفيات لقب الولايات المتحدة.

في الكواليس، ظهر إل أي نايت مع راندي أورتن وقال له إنه سيساعده دائمًا وسيكون بجانبه ضد أي أحد، رد عليه أورتن بأن بينهم علاقة جيدة وأنهم لعبوا سويًا ولكنه لا يحتاج لمساعدته في الوقت الحالي.

المباراة الثانية ، انتصار كيفن أوينز على أوستن ثيري وتأهله لمواجهة كارميلو هايز ضمن منافسات دور نصف النهائي لتصفيات لقب الولايات المتحدة.

في الكواليس، كان رومان رينز غاضبًا من راندي أورتن لأنه أفسد احتفاله بسولو سيكوا، وطلب من جيمي أن يهتم بمباراته أمام أورتن وينتصر عليه بمفرده، طمأنه جيمي وقال له إنه سيقضي على أورتن.

تم الإعلان عن إصابة شارلوت فلير (إصابة قوية في الركبة) وأنها ستغيب عن الحلبات لمدة 9 شهور.

المباراة الثالثة ، انتصار أسكا وكايري سين على ميا يم وزيلينا فيجا بعد تدخل من بايلي.

في الكواليس، ظهر جيمي أوسو مع سولو سيكوا وقال له إن رومان رينز وبول هيمان يتحدثان معه بطريقة غير عادية، وطلب من سولو أن يقول له إذا كان هناك خطط ضده في البلودلاين.

المباراة الرابعة والأخيرة ، راندي أورتن ضد جيمي أوسو.

في الدقائق الأخيرة من المباراة، دخل سولو سيكوا إلى القاعة وكاد أن يشن هجومًا على أورتن ولكن إل أي نايت تدخل وأوقفه، فاستغل أورتن الفرصة وضرب جيمي أوسو بحركة RKO وفاز بالمباراة، ثم دخل رومان رينز واعتدى على نايت، ودخل الحلبة واعتدى أيضًا على أورتن، وانضم إليه جيمي في الهجوم، ولكن نايت عاد وأنقذ أورتن واعتدى على جيمي، وعاد سولو أيضا واعتدى على نايت، فسيطر البلودلاين على الوضع.

وفي هذه الأثناء عاد إي جاي ستايلز واعتدى على رومان وانضم إلى فريق أورتن ونايت وطردوا البلودلاين من الحلبة، وفي مفاجأة صادمة اعتدى ستايلز على نايت وغادر الحلبة وسط دهشة الجميع.

أحداث عرض SmackDown القادم

ستقام تلك الأحداث في عرض سماكداون المقبل:

بوبي لاشلي ضد سانتوس إسكوبار. كارميلو هايز ضد كيفن أوينز. دراجون لي “البطل” ضد بوتش على لقب NXT North American Championship. مباراة فرق رباعية: فريق Damage CTRL ضد بيانكا بلير وشوتزي وزيلينا فيجا وميا يم.

يمكنك مشاهدة عرض سماكداون الأخير بالكامل مجانًا على منصة شاهد باستخدام هذا الرابط: [WWE SmackDown: December 16، 2023]، كما يمكنك قراءة ملخص عرض الرو الماضي الذي شهد مواجهة بين سي إم بانك وسيث رولينز.