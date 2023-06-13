عروض سماك داون المقبلة تشهد عودة رومان رينز ودمج ألقاب فرق السيدات

في عرض سماك داون الماضي تم الكشف عن أهم أحداث العروض القادمة لسماك داون خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، والتي تشمل أحداثًا شيقة للغاية، منها عودة رومان رينز مجددًا إلى الحلبات لكي نعلم ما هي خططه القادمة هل سيتطرق إلى علاقته مع البلودلاين أم سيدافع عن لقبه الموحد ضد منافس جديد، من الجدير بالذكر أن رومان رينز كسر منذ أيام رقم سي إم بانك التاريخي كأطول من حمل لقب WWE في التاريخ الحديث.

عرض سماك داون القادم (17 يونيو):

عودة رومان رينز لتحديد المنافس القادم له على لقب Undisputed WWE Universal Championship. مباراة فرق خماسية الفائز منها سيواجه سامي زين وكيفن أوينز على ألقاب الفرق: فريق The Street Profits ضد فريق The Brawling Brutes (شيمس وريدج هولاند) ضد فريق The OC ضد فريق LWO ضد فريق Pretty Deadly. مباراة فرق مختلطة: اي جاي ستايلز وميا يم ضد كاريون كروس وسكارليت.

عرض سماك داون بعد أسبوعين (24 يونيو):

مباراة توحيد ألقاب الفرق لسيدات عرض NXT والعروض الرئيسية: روندا روزي وشاينا بازلر ضد ألبا فاير وأيلا دون.

عرض سماك داون بعد ثلاثة أسابيع (1 يوليو):

مباراة على لقب WWE Women’s Championship: أسكا “البطلة” ضد شارلوت فلير.

من الجدير بالذكر أنه تم تغيير شكل واسم ألقاب السيدات إلى شكل يشبه ألقاب الرجال بأسماء جديدة كليًا، وذلك لجعل تلك الألقاب مستقلة عن العروض التي تنتمي إليها، كما انتهت التصفيات المؤهلة لمباراة حقيبة الأموال للرجال والسيدات التي ستقام في حدث Money in the Bank يوم 1 يوليو المقبل، وسيتم الترويج للمباريات التي ستقام في الحدث خلال العروض الأسبوعية المقبلة.