موعد عرض والقنوات الناقلة لحدث WWE Money in the Bank 2023

سيكون عرض WWE Money in the Bank 2023 حدثًا فريدًا من نوعه ومختلف عن العروض السابقة، حيث ستتألق النجوم الكبار في مواجهات مليئة بالإثارة والتشويق، ومن أبرز الأحداث المنتظرة هو النزاع العائلي الذي سيحدث بين رومان رينز وسولو سيكوا ضد الأوسوز والذي سيكشف عن مستقبل البلودلاين في WWE، بالإضافة إلى ذلك سنشهد محاولة فين بالور للثأر من سيث رولينز والسعي للفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل، وبالطبع لا يمكننا تجاهل مباراتي حقيبة الأموال للرجال والسيدات التي ستمنح الفائزين فرصة ذهبية لتحدي أبطال العالم، سنتعرف في هذا المقال على موعد العرض والقنوات الناقلة وجدول مباريات حدث موني إن ذا بانك 2023.

من الجدير بالذكر أن اتحاد WWE لم ينظم حدثًا في المملكة المتحدة منذ حدث Clash at the Castle الذي أقيم في كارديف بويلز في سبتمبر 2022 وحضره 62,296 مشجع، وكان النزال الرئيسي في ذلك الحدث هو نزال رومان رينز ضد درو ماكنتاير على لقب العالم الموحد والذي انتهى بفوز رينز بمساعدة من سولو سيكوا.

موعد عرض WWE Money in the Bank 2023

سيقام عرض موني إن ذا بانك في قاعة The O2 Arena في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل في هذه الأوقات للدول العربية:

7 مساءً موريتانيا 8 مساءً الجزائر، المغرب، تونس 9 مساءً ليبيا، السودان 10 مساءً مصر، السعودية، العراق، فلسطين، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، الصومال، لبنان، جيبوتي، جزر القمر 11 مساءً الإمارات، سلطنة عمان

القنوات الناقلة لعرض Money in the Bank 2023

إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض WWE Money in the Bank 2023 مباشرة على الهواء، فهذه هي المنصات والقنوات المتاحة لك حسب منطقتك:

شاهد VIP: للوطن العربي. peacock: للولايات المتحدة الأمريكية. BT Sport: للمملكة المتحدة. Sony Ten 1 و Sony Ten 3: للهند باللغتين الإنجليزية والهندية. Binge: لأستراليا. WWE Network: لبقية دول العالم.

مباريات عرض موني إن ذا بانك 2023

تم الإعلان عن 7 مباريات في عرض موني إن ذا بانك 2023 وهم كالتالي: