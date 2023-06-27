موعد عرض والقنوات الناقلة لحدث WWE Money in the Bank 2023
سيكون عرض WWE Money in the Bank 2023 حدثًا فريدًا من نوعه ومختلف عن العروض السابقة، حيث ستتألق النجوم الكبار في مواجهات مليئة بالإثارة والتشويق، ومن أبرز الأحداث المنتظرة هو النزاع العائلي الذي سيحدث بين رومان رينز وسولو سيكوا ضد الأوسوز والذي سيكشف عن مستقبل البلودلاين في WWE، بالإضافة إلى ذلك سنشهد محاولة فين بالور للثأر من سيث رولينز والسعي للفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل، وبالطبع لا يمكننا تجاهل مباراتي حقيبة الأموال للرجال والسيدات التي ستمنح الفائزين فرصة ذهبية لتحدي أبطال العالم، سنتعرف في هذا المقال على موعد العرض والقنوات الناقلة وجدول مباريات حدث موني إن ذا بانك 2023.
من الجدير بالذكر أن اتحاد WWE لم ينظم حدثًا في المملكة المتحدة منذ حدث Clash at the Castle الذي أقيم في كارديف بويلز في سبتمبر 2022 وحضره 62,296 مشجع، وكان النزال الرئيسي في ذلك الحدث هو نزال رومان رينز ضد درو ماكنتاير على لقب العالم الموحد والذي انتهى بفوز رينز بمساعدة من سولو سيكوا.
موعد عرض WWE Money in the Bank 2023
سيقام عرض موني إن ذا بانك في قاعة The O2 Arena في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت الموافق 1 يوليو المقبل في هذه الأوقات للدول العربية:
|7 مساءً
|موريتانيا
|8 مساءً
|الجزائر، المغرب، تونس
|9 مساءً
|ليبيا، السودان
|10 مساءً
|مصر، السعودية، العراق، فلسطين، الأردن، الكويت، سوريا، قطر، البحرين، اليمن، الصومال، لبنان، جيبوتي، جزر القمر
|11 مساءً
|الإمارات، سلطنة عمان
القنوات الناقلة لعرض Money in the Bank 2023
إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض WWE Money in the Bank 2023 مباشرة على الهواء، فهذه هي المنصات والقنوات المتاحة لك حسب منطقتك:
- شاهد VIP: للوطن العربي.
- peacock: للولايات المتحدة الأمريكية.
- BT Sport: للمملكة المتحدة.
- Sony Ten 1 و Sony Ten 3: للهند باللغتين الإنجليزية والهندية.
- Binge: لأستراليا.
- WWE Network: لبقية دول العالم.
مباريات عرض موني إن ذا بانك 2023
تم الإعلان عن 7 مباريات في عرض موني إن ذا بانك 2023 وهم كالتالي:
- مباراة حقيبة الأموال للرجال: ريكوشيه ضد شينسكي ناكامورا ضد ال اي نايت ضد سانتوس إسكوبار ضد بوتش ضد داميان بريست ضد لوجان بول.
- مباراة حقيبة الأموال للسيدات: زيلينا فيجا ضد بيكي لينش ضد زوي ستارك ضد بايلي ضد إيو ستارك ضد تريش ستراتس.
- روندا روزي وشاينا بازلر “الأبطال” ضد ليف مورجان وراكيل رودريجيز على ألقاب الفرق للسيدات Undisputed WWE Women’s Tag Team Championship.
- كودي رودز ضد دومينيك ميستيريو.
- جونتر “البطل” ضد مات ريدل على لقب WWE Intercontinental Championship.
- سيث رولينز “البطل” ضد فين بالور على لقب World Heavyweight Championship.
- مباراة Bloodline Civil War: رومان رينز وسولو سيكوا ضد الأوسوز (جيمي وجاي أوسو).