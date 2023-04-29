أخبار الرياضة

موعد مباراة الهلال السعودي مع اوراوا الياباني في نهائي دوري ابطال اسيا 2023 والقنوات الناقلة لها

أنور التام

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، حيث ستُقام المباراة ليلة يومنا هذا السبت الموافق 29 أبريل 2023 على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض. وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الهلال السعودي مع اوراوا الياباني في نهائي دوري ابطال اسيا 2023 والقنوات الناقلة لها

ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث خلال ست سنوات يلتقي فيه الفريقان في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث وصل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023 من خلال فوزه بسبعة أهداف نظيفة في شباك الدحيل القطري في النصف النهائي من هذه البطولة. من ناحية أخرى، فقد وصل نادي أوراوا الياباني الى هذا النهائي من خلال فوزه على الكوري الجنوبي تشونبوك هيونداي موتورز بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل.

قد يهمك:

“أنا الزعيم” موعد مباراة الهلال وأوراوا الياباني في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة على نايل سات

“بذكريات 2019” تفاصيل وموعد مباراة الهلال القادمة ضد أوراوا الياباني بذهاب دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة شديدة وعالية المستوى، حيث يسعى الفريقان للفوز باللقب الغالي عليهما جميعاً. وينتظر المشجعون بفارغ الصبر نتيجة هذه المباراة المرتقبة، والتي سيتم بثها على قنوات مختلفة. وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة إياب النهائي على ملعب سايتاما في دولة اليابان.

ونظرًا لأهمية المباراة وعدد الجماهير الكبير المنتظر لمتابعتها، فقد حرصت العديد من الفضائيات على نقل اللقاء الهام، حيث ستتمكن الجماهير المنتظرة من متابعة اللقاء عبر القنوات التلفزيونية التالية:

اسم القناة تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
SSC1 HD 12380 Arabsat 2B أفقي 27500 3/4
ssc1 12523. نايل سات أفقي 27500 5/6
beIN Sports AFC HD 12245 Eutelsat 7 West A عمودي 27500 2/3
الكأس ssc 12523 نايل سات أفقي horizontal 27500 5/6
الكأس المفتوحة 10770 سهيل سات عمودي vertical 27500 3/4
الكأس القطرية 11919 نايل سات أفقي horizontal 27500 2/3
أبو ظبي الرياضية 12091 نايل سات عمودي V 27500 5/6
Avatar of أنور التام
أنور التام

محاسبة جامعة صنعاء - مدرس سابقا في مجال اللغة الإنجليزية - مشرف متجر رمان الإلكتروني في سوق أمازون السعودية حاليا.
محب للكتابة والتأليف واعشق القراءة.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات