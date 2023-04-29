موعد مباراة الهلال السعودي مع اوراوا الياباني في نهائي دوري ابطال اسيا 2023 والقنوات الناقلة لها

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، حيث ستُقام المباراة ليلة يومنا هذا السبت الموافق 29 أبريل 2023 على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في مدينة الرياض. وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويعتبر هذا اللقاء هو الثالث خلال ست سنوات يلتقي فيه الفريقان في نهائي دوري أبطال آسيا، حيث وصل نادي الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2023 من خلال فوزه بسبعة أهداف نظيفة في شباك الدحيل القطري في النصف النهائي من هذه البطولة. من ناحية أخرى، فقد وصل نادي أوراوا الياباني الى هذا النهائي من خلال فوزه على الكوري الجنوبي تشونبوك هيونداي موتورز بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بنتيجة التعادل.

ومن المتوقع أن يشهد هذا اللقاء منافسة شديدة وعالية المستوى، حيث يسعى الفريقان للفوز باللقب الغالي عليهما جميعاً. وينتظر المشجعون بفارغ الصبر نتيجة هذه المباراة المرتقبة، والتي سيتم بثها على قنوات مختلفة. وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في مباراة إياب النهائي على ملعب سايتاما في دولة اليابان.

ونظرًا لأهمية المباراة وعدد الجماهير الكبير المنتظر لمتابعتها، فقد حرصت العديد من الفضائيات على نقل اللقاء الهام، حيث ستتمكن الجماهير المنتظرة من متابعة اللقاء عبر القنوات التلفزيونية التالية: