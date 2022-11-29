فيديو.. إنجلترا وأمريكا إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022

حجزت منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية بطاقتي التأهل إلى الدور ثُمن النهائي من كأس العالم قطر 2022م، عن المركزين الأول والثاني على التوالي في المجموعة الثانية، حيث تغلَّب منتخب إنجلترا على نظيره منتخب ويلز بثلاثة أهداف دون رد، كما حقّق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فوزاً ثميناً على إيران بهدف مقابل لا شيء، اليوم الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الثانية من مونديال قطر 2022.

الولايات المتحدة تتغلَّب على إيران وتتأهل في المركز الثاني

وحقق منتخب الولايات المتحدة فوزاً ثميناً على إيران بهدف مقابل لا شيء ورفع رصيده إلى 5 نقاط، في المباراة التي انتهت قبل قليل على ملعب الثمامة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية ويحجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022م.

بدأ المنتخب الأمريكي بتهديد منتخب إيران في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عن طريق رأسية من كريستيان بوليسيتش في أحضان حارس إيران علي بيرانفاند، وكان منتخب أمريكا على موعد مع الهدف الأول عند الدقيقة 37 من الشوط الأول بعد لمحة فنية انتهت عند بوليسيتش الذي وضعها داخل الشباك الإيرانية ببراعة.

في الشوط الثاني تقدَّم منتخب إيران إلى مواقع الهجوم وأضاع عدداً من الفرص كان منها تسديدة خطيرة من قدوس مرت جانب القائم، وفرصة خطيرة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ضربة حرة مباشرة مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز ثمين لأمريكا التي تأهلت برفقة إنجلترا إلى الدور ثمن النهائي.

إنجلترا في صدارة المجموعة الثانية إلى الدور ثمن النهائي

بدوره تغلَّب منتخب إنجلترا على نظيره منتخب ويلز بثلاثية نظيفة ليحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، في المباراة التي انتهت قبل قليل على ملعب أحمد بن علي وتأهل في المركز الأول عن المجموعة الثانية إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

بدأ المنتخب الإنجليزي بتهديد مرمى ويلز عند الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عبر انفرادة تصدى لها الحارس في الوقت المناسب، وفي الدقيقة 37 شن منتخب إنجلترا هجمة جماعية رائعة انتهت عند فيل فودين الذي سددها فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني أحرز منتخب إنجلترا هدفين في دقيقتين عبر ماركوس راشفورد من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس الويلزي وارد، قبل أن يُضيف فودين الهدف الثاني للإنجليز مستغلاً عرضية متقنة من هاري كين.

وفي الدقيقة 67 انطلق راشفورد من الجهة اليمنى وأبدع في المناورة والتسجيل ليحرز الهدف الثاني له والثالث لإجلترا بطريقة رائعة.