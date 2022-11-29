كأس العالم قطر2022.. المنافسة تشتعل على 13 بطاقة للتأهل إلى ثمن النهائي، الترتيب وحظوظ الفرق

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة، الأكثر إثارةً وتشويقاً في دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022م، وكانت قد أسفرت مباريات الجولة الثانية عن حجز منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال بطاقات التأهل إلى دور ثمن النهائي، بينما تشهد الجولة الحالية منافسة شرسة على 13 بطاقة أخرى تمنح حاملها صلاحية العبور إلى الدور القادم، ومتابعة الحلم المونديالي نحو اللَّقب الأغلى في عالم كرة القدم.

البرازيل تتأهَّل والبطاقة الثانية بين صربيا والكاميرون وسويسرا

في المجموعة السابعة تمكَّنت البرازيل من حجز مقعدٍ لها في الدور القادم بعد أن تغلَّبت على سويسرا بهدفٍ وحيد عند الدقيقة 83 من عُمر اللِّقاء، لتحصل على 6 نقاط بعد فوزها في المرحلة الأولى على منتخب صربيا بهدفين مقابل لاشيء أيضاً.

بالمقابل ساهم تعادل الكاميرون مع صربيا بالحفاظ على فرص الفريقين بالتأهل بعد حصول كلٍ منهما على نقطته الأولى في المونديال، حيث كانت قد خسرت الكاميرون مباراتها السابقة أمام سويسرا بهدفٍ وحيد في الجولة السابقة.

وتحتاج منتخب صربيا للفوز على سويسرا في المباراة القادمة شرط خسارة أو تعادل الكاميرون مع البرازيل للتأهل إلى الدور الثاني.

أمَّا في حال فوز صربيا على سويسرا وفوز الكاميرون على البرلزيل عندها سوف يُحدد فارق الأهداف بين الفريقين هوية المتأهِّل إلى جانب منتخب البرازيل.

ويكفي منتخب سويسرا أن يتعادل مع صربيا شرط تعادل أو خسارة الكاميرون أمام البرازيل كي يتأهَّل المنتخب السويسري إلى الدور القادم من المنافسات العالمية.

الأوروغواي قد تودع المونديال من الدور الأول

في المجموعة الثامنة أيضاً تمكَّن منتخب البرتغال من ضمان تأهله إلى الدور القادم بعد فوز مثير على الأوروغواي بهدفين مقابل لا شيء، لتحصل على 6 نقاط كاملة بعد فوزها في المرحلة الأولى على منتخب غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بالمقابل ساهم فوز غانا على كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف لهدفين أيضاً على إنعاش أمالها بالتأهل إلى الدور القادم، فيما لم تفقد الأوروغواي وكوريا الجنوبية أيضاً فرصة التأهل بعد تعادلهما في الجولة من دون أهدف.

وتحتاج الأوروغواي للفوز على غانا، شرط تعادل كوريا الجنوبية أو خسارتها أمام البرتغال، للتأهل إلى الدور القادم أمَّا في حال فوز الأوروغواي على غانا وفوز كوريا الجنوبية على البرتغال عندها سوف يُحدد فارق الأهداف بين الفريقين هوية المتأهِّل إلى جانب منتخب البرتغال.

ويكفي منتخب غانا أن يتعادل مع الأوروغواي، شرط تعادل كوريا الجنوبية أو خسارتها أمام البرتغال، كي يتأهَّل منتخب غانا برفقة البرتغال إلى الدور القادم.

مباريات اليوم الثلاثاء في كأس العالم قطر 2022

وتبدأ اليوم مباريات التشويق والإثارة في المرحلة الثالثة من دور المجموعات لحسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم قطر 2022، باللِّقاءات التالية:

الإكوادور ضد السنغال، وهولندا ضد قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن المجموعة الأولى.

إيران ضد الولايات المتحدة، وويلز ضد إنجلترا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن المجموعة الثانية.

ويُمكن معرفة حظوظ الفرق بالتأهل إلى الدور الثاني في المجموعتين الأولى والثانية عبر الرابط التالي من هنا.