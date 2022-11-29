فيديو.. هولندا أولاً والسنغال ثانياً في الدور ثُمن النهائي عن المجموعة الأولى، كأس العالم قطر 2022م

احتلت منتخبات هولندا والسنغال المركزين الأول والثاني على التوالي في المجموعة الأولى، ليتأهَّلا معاً إلى الدور ثُمن النهائي من كأس العالم 2022، حيث تغلَّب المنتخب الهولندي على منتخب قطر بهدفين مقابل لاشيء، كما حقّقت السنغال فوزاً ثميناً على الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحد، اليوم الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الأولى من مونديال قطر 2022.

هولندا تفوز على قطر وتحافظ على صدارة المجموعة الأولى

احتلت هولندا صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على قطر مستضيف البطولة بهدفين مقابل لاشي، وكان قد استمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول عندما تمكَّن غاكبو من افتتاح التسجيل للطواحين الهولندية بعد توغل رائع داخل منطقة الجزاء وتسديدة عانقت الشباك معلنة عن الهدف الأول لهولندا.

في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني تمكَّن دي يونغ من إحراز الهدف الثاني لهولندا بعد عرصية متقنة داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل لا شيء للطواحين الهولندية التي احتلت المركز الأول.

السنغال تحتل المركز الثاني بفوز ثمين على الإكوادور

بدوره تمكَّن منتخب أسود التيرنغا من الحصول على بطاقة التأهل الثانية بعد الفوز على منتخب الإكوادور بهدفين مقابل هدف واحتلال المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وكان قد بدأ منتخب السنغال بتهديد المرمى الإكوادوري منذ الدقيقة الثالثة عندما أضاع إدريسا غانا فرصة ذهبية لإحراز هدف التقدّم للسنغال حيث سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب المرمى، وفي الدقيقة السابعة انفرد بولاي ديا بحارس مرمى الإكوادور هيرنان غالينديز لكن كُرته أخطأت الهدف.

أثمر ضغط أسود الترينغا عن ضرية جزاء في الدقيقة 43 من الشوط الأول سددها إسماعيلا سار عن يسار حارس الإكوادور والهدف الأول للسنغال.

في الشوط الثاني تمكَّنت الإكوادور من استغلال ضربة ركنية بالدقيقة 66 لتسجِّل هدف التعادل برأسية مويسيس كايسيدو التي سكنت الشباك، لكن فرحة الإكوادور لم تستمر سوى دقيقتين حيث تمكَّن كاليدو كوليبالي من إعادة التقدّم لأسود التيرانغا، بالهدف الثاني عندما تابع كرة حرة مباشرة داخل شباك الإكوادور، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى برفقة هولندا.