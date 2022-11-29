المباراة المنتظرة .. ميعاد مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي في الدول العربية

يستعد الجمهور العربي مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيك غدًا الأربعاء في مواجهة قوية وحاسمة ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من منافسات كأس العالم، فالمنتخب الأخضر يأمل في الفوز في المباراة الختامية من أجل الوصول إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم.

مباراة المنتخب السعودي والمكسيك

تعتمد الجماهير العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص على مدرب المنتخب السعودي المدرب الفرنسي هيرفي رينارد أن يقود الفريق لتحقيق ثاني فوز له في المجموعة بعد مستوى الفريق المميز والتاريخي الذي ظهر خلال مواجهته مع الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد.

كذلك فإن المنتخب السعودي يلتقي مع نظيره المكسيكي غدًا الأربعاء الموافق 30 نوفمبر؛ لذلك من الضروري على المنتخب السعودي الفوز في هذا اللقاء من أجل استمراره في كأس العالم لعام 2022 التي تُقام لأول مرة على أرضٍ عربية وبالتحديد قطر، فيكفي أن يفوز على المكسيك بأي نتيجة خلال الجولة الختامية، فيمكنه التأهل في حالة إذا تعادل معه ولكن يشترط خسار التانجو أمام بولندا في الجولة الختامية.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في كأس العالم

قد حقق المنتخب السعودي ثلاث نقاط في بطولة كأس العالم لعام 2022 خاصة بعد نتائج الجولة الثانية مما جعله يتصدر المركز الثالث، أما المنتخب الأرجنتيني قد حقق أول 3 نقاط أيضًا ولكنه يتفوق على الأخضر في هذا المركز بفارق الأهداف؛ لذلك فقد احتل المركز الثاني، في حين أن المنتخب البولندي قد احتل المركز الأول بحصوله على 4 نقاط، أما المنتخب المكسيكي قد حصل على المركز الأخير بنقطة واحدة فقط.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في الدول العربية

يمكنك متابعة المباراة على القنوات الناقلة لها مثل بي إن سبورتس الناقل الرسمي والحصري لكأس العالم في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى قنوات الكأس، وتأتي مواعيد مباراة المنتخب السعودي أمام المكسيكي في الدول العربية كما هو موضح في الجدول التالي: