عدلي القيعي: الأهلي لا يمتلك سيولة مالية ونريد الحصول على أموالنا لنستكمل العمل

كشف اليوم رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي عدلي القيعي عن الأزمة المالية التي يمر بها النادي الأهلي خلال الفترة التالية، كما تحدث عن عدم تمكنه من ضم مهاجم جديد للنادي ضمن سوق الانتقالات الشتوية في يناير لعام 2023.

عدلي القيعي يوضح الأزمة المالية للأهلي

أوضح القيعي عبر برنامجه على قناة الأهلي أن النادي الأهلي يمر بضائقة مالية ولا يمتلك سيولة وأعلن عن رغبتهم في الحصول على أموالهم ليتمكن من استكمال العمل مرة أخرى، كما أوضح أنه في بدأ في عمل جهاز فني متكامل على الغرار الأوروبي وسيتم التجهيز بشكل احترافي وعلمي أكثر، وأشار إلى أن الجميع يؤكد أن الأهلي في حاجة إلى مهاجم على الرغم من أن كافة المباريات السابقة كان من الممكن الانتصار بها ولكن في حالة عدم استقبالنا أهداف.

القيعي يضم مهاجم جديد

أوضح العيقي أن مدرب النادي الأهلي المدير الفني مارسيل كولر قد طالب بضم مهاجم جديد خلال شهر يناير لعام 2023 خاصة مع تراجع سجل الأهداف الخاص بكل من شادي حسين ومحمد شريف وإعارة حسام حسن إلى سموحة، كما أكد على أنهم قد توصلوا إلى المهاجم “يعقوبو” وقد قاموا بإجراء كافة الكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة بشكل احترافي، ولكن على الرغم من تكرارها 3 مرات إلا أنه لم يجتازها، وأوضح أنهم قد علِموا أنه يعاني من بعض الإصابات المزمنة التي من الممكن أن تؤثر عليه في المستقبل؛ لذلك قد تراجعوا عن فكرة ضمه للنادي خاصة أن ذلك الأمر سيكلفهم الكثير من الدولارات.

على ذلك يكون الحل الأمثل والبديل عن “يعقوبو” هو ضم “موليكا” وقد تم التواصل مع بشكتاش التركي لمدة 20 يومًا من المفاوضات ولكن يتم تأجيل المحادثات في كل مرة على أمل التعاقد مع أبو بكر ولكن تم إنهاء الأمر؛ خشية من مرور الوقت سريعًا ويتم إغلاق سوق الانتقالات، كذلك فقد استمر النادي في البحث عن مهاجم جديد حتى توصل إلى لاعبًا برازيليًا وكانت الأمور يسيرة وتوصلوا إلى اتفاقات رسمية؛ ولكن بدأ وكيل أعمال اللاعب يقدم طلبات قد تدخل النادي في شبهات حيث إنه أراد مبلغ مالي قدره 700 ألف دولار كعمولة وذلك غير مقبول تمامًا.

بذلك قد أكد عدلي العيقي أن الوقت لم يكن في صالح الأهلي خاصة عندما فشل “يعقوبو” في الكشوفات الطبية مما أثر على النادي، ولكنه أضاف أنه يتخذ خطوات كثيرة لتطوير منظومة كرة القدم داخل النادي الأهلي ولكنه لا يريد الإفصاح عن تفاصيل أكثر في الوقت الحالي.