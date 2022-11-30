بالفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على استاد لوسيل

توافدت الجماهير السعودية على استاد لوسيل، لدعم المنتخب السعودي أمام نظيرة المكسيكي في المباراة المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة السعودية والمكسيك ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022؛ وقد صرح هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أمس الثلاثاء عن أهمية الفوز للمنتخب السعودي.

ويطمح منتخب السعودية إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالمونديال، كما يطمح المنتخب المكسيكي إلى الفوز أيضاً، حيث أشار “أندريس جواردادو” إلى أن منتخب بلاده يملك لاعبين أصحاب خبرة، وأن اليوم سيكون حاسم للجميع.

وتذاع مباراة السعودية والمكسيك، على قنوات بي إن سبورت، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات المونديال القطري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب قنوات الكأس اكستر القطرية.