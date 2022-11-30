بالفيديو.. الجماهير السعودية تتوافد على استاد لوسيل
توافدت الجماهير السعودية على استاد لوسيل، لدعم المنتخب السعودي أمام نظيرة المكسيكي في المباراة المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
وتأتي مباراة السعودية والمكسيك ضمن ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022؛ وقد صرح هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أمس الثلاثاء عن أهمية الفوز للمنتخب السعودي.
الجماهير السعودية تتوافد على استاد لوسيل
🔴مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر من هنا: https://t.co/WmU8hDd5OA#قدام #المنتخب_السعودي#السعودية_المكسيك pic.twitter.com/khbHDQvTQn
— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) November 30, 2022
ويطمح منتخب السعودية إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالمونديال، كما يطمح المنتخب المكسيكي إلى الفوز أيضاً، حيث أشار “أندريس جواردادو” إلى أن منتخب بلاده يملك لاعبين أصحاب خبرة، وأن اليوم سيكون حاسم للجميع.
وتذاع مباراة السعودية والمكسيك، على قنوات بي إن سبورت، حيث تعد الناقل الحصري لمباريات المونديال القطري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب قنوات الكأس اكستر القطرية.