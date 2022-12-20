على موسيقى أم كلثوم.. الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي يستعرض مهارات حسام غالي

استعرض الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، مهارات حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، ونجم توتنهام السابق.

وأبرز الفيديو لقطات مصورة من مشاركات حسام غالي، مع نادلي توتينهام خلال وجوده في الدوري الإنجليزي، وصاحبت للقطات نغمان من أغنية لأم كلثوم.

وعلق الحساب الرسمي على الفيديو الذي حصد قرابة الـ 2 مليون مشاهدة، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قائلاً: “الغالي”.

يذكر أن حسام غالي بدأ مسيرته في الملاعب الأوروبية عام 2003 مع نادي فينورد الهولندي، الذي استمر معه 3 سنوات، سجل خلالهم 3 أهداف، في قرابه 49 مباراة خاضها مع الفريق في منافسات بطولة الدوري.

وخلال مسيرته الاحترافية لعب الكابيتانو لنادي توتنهام الإنجليزي، والنصر السعودي، وليرس البلجيكي، قبل أن يختتم حياته الكروية بقميص المارد الأحمر.