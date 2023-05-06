فيديو.. الهلال يخسر أمام أوراوا، مبارك مصطفى يُحمل دياز مسؤولية الخسارة ويطالب “الزعيم” بالتجديد

تمكَّن نادى أوراوا ريد دايموندز الياباني من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه نادي الهلال السعودي بهدف دون رد في مباراة الإياب التي انتهت قبل قليل على أرض استاد سايتاما الشهير، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب في الرياض، بالتعادل الإيجابي 1-1.

الهلال يخسر بهدف وأوراوا يحصد لقبه الثالث

سجَّل اندري كاريلو الهدف الوحيد بالخطأ فى مرمى فريقه عند الدقيقة 48 من عُمر الشوط الثانى، ليتمكَّن النادي الياباني من حسم لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وكان أوراوا قد حصد أول الألقاب عام 2007 بالفوز على سباهان الإيراني في النهائي، قبل أن يعزز خزائنه باللقب الثاني عام 2017 على حساب الهلال السعودي، ثم يحل وصيفاً خلف الهلال نفسه في نسخة عام 2019م. ويعود لحصد اللقب الثالث في النسخة الحالية.

مبارك مصطفى يُحمل رامون دياز مسؤولية خسارة الهلال أمام أوراوا

كان المدير الفني للهلال رامون دياز قد بدأ الِّلقاء بالتشكيلة التالية:

عبد الله المعيوف في حراسة المرمى.

محمد البريك

علي آل بليهي.

جانغ هيون سو.

سعود عبد الحميد.

عبد الله عطيف.

محمد كنو.

أندري كاريلو.

عبد الله الحمدان.

ميشايل ديلغادو.

أوديون إيغالو

فيما حمَّل محلل قنوات beIN SPORTS مبارك مصطفى المدرب الأرجنتيني مسؤولية الخسارة مشيراً إلى أنَّ الهلال السعودي كان الأفضل خلال الدقائق الـ25 الأولى من عمر اللقاء، وكان على المدرب أن يقوم بالتعديلات اللازمة على الأطراف وخط الهجوم خلال الشوط الثاني.

كما انتقد “مصطفى” أداء كلٍّ من سعود عبد الحميد ومحمد البريك مضيفاً أنَّ المدرب دياز قد ارتكب عدداً من الأخطاء في التعييرات وطريقة اللعب ساهمت في منح أوراوا الياباني لقبه الثالث في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، مطاباً الزعيم بضرورة التجديد خلال الفترة القادمة.