أجواء الساعات الأخيرة.. تشكيلة نادي الهلال ضد اوراوا الياباني والقنوات الناقلة، الجابر “الزعيم لن يخذلنا”

طالب رئيس نادي الهلال السعودي، فهد بن نافل، لاعبي فريقه بتحقيق الفوز اليوم السبت على أوراوا ريد الياباني في إياب نهائي كأس دوري أبطال آسيا بكرة القدم بعد أن تعادل الفريقان بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب، كما عبَّر النجم السعودي سامي الجابر عن ثقته بالحصول على الذهب مؤكِّدا أنَّ “الزعيم لن يخذلنا إن شاء الله”. نستعرض عبر نجوم مصرية أجواء ما قبل اللقاء المرتقب إضافة إلىتشكيلة نادي الهلال السعودي وموعد المباراة والقنوات الناقلة وغيرها من التفاصيل.

الهلال ضد اوراوا.. غوميز ذكرياتنا جميلة في ملعب سايتاما

من جانبه وجَّه المحترف الفرنسي “بافيتيمبي غوميز”، هدّاف نادي الهلال السابق رسالة لـ”الزعيم” خلال تصريحات لبرنامج “ملعب SBC” طالب خلالها لاعبي الهلال بالتركيز أمام اوراوا، لأنَّ أمامهم مباراة واحدة “ويجب الفوز بها”، كما أشار لاعب نادي جلطة سراي التركي إلى ذكرياته الجميلة في هذا الملعب مع نادي الهلال السعودي رغم كثافة الجماهير اليابانية التي تشكِّل عاملاً يزيد من صعوبة الموقف.

سامي الجابر: الزعيم لن يخذلنا

بدوره عبَّر لاعب المنتخب السعودي السابق “سامي الجابر” عن ثقته بأنَّ نجوم الزعيم لن يقبلوا بأن يكون شوط سايتاما امتداداً لشوط الرياض، مضيفاً أنَّه يشعر “بأننا على موعد مع اللقب الخامس بحول الله وقوته” وتابع ” تصبحون على ذهب بإذن الله“. وخاطب النجم السعودي الكبير لاعبي نادي الهلال قائلاً “وطن يستحق الفرح كما نستحق الفخر والمجد، الزعيم لن يخذلنا إن شاء الله”.

زلزال يضرب اليابان قبل لقاء الهلال واوراوا

كان زلزالاً بقوة بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب اليابان خلال تواجد بعثة نادي الهلال في البلاد ما دفع الصحفي خالد العليان للظهور في مقطع فيديو من العاصمة اليابانية “طوكيو” أكَّد خلاله سلامة البعثة والموقع الذي ستقام فيه المباراة قائلاً : “زلزال يضرب اليابان بقوة 6.3، نحن موجودون الآن في طوكيو، والوضع مستقر ولا نشعر بأي اهتزاز”، كما أوضح “العليان أنَّ الزلزال ضرب غرب اليابان وتحديداً منطقة إيشيكاوا، بينما يُقام لقاء الإياب في سايتاما البعيدة عن الزلزال تماماً.

الكأس راجع معانا بحول الله

وقبل ساعات من اللقاء المنتظر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة كتبها لاعبي فريق الهلال على السبورة قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2019م ضد فريق أوراوا الياباني، أكَّدوا خلالها أنَّ ”الكأس راجع معانا بحول الله”، وهذا ما حصل بالفعل بعد فوز الهلال في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-0) و (2-0)، فهل يعود نجوم الزعيم مع الكأس اليوم أيضاً.

موعد مباراة الهلال ضد اوراوا

بقي أن نذكِّر أنَّ موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، مهو في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وهو نفس التوقيت في مدينة القاهرة، والساعة 1:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

كما يُمكن متابعة مجريات اللقاء الحاسم والمرتقب عبر القنوات والترددات التالية

اسم القناة تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC1 HD 12380 Arabsat 2B أفقي 27500 3/4 beIN Sports AFC HD 12245 Eutelsat 7 West A عمودي 27500 2/3 الكأس ssc 12523 نايل سات أفقي horizontal 27500 5/6 الكأس المفتوحة 10770 سهيل سات عمودي vertical 27500 3/4 الكأس القطرية 11919 نايل سات أفقي horizontal 27500 2/3 أبو ظبي الرياضية 12091 نايل سات عمودي V 27500 5/6 تشكيلة نادي الهلال السعودي في لقاء اليوم

هذا وقد أعلن رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن التشكيلة الأساسية للفريق خلال مباراة اليوم ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي كأس دوري أبطال آسيا بكرة القدم والتي جاءت على الشكل التالي: