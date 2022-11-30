سوابق تاريخية.. إبن الرئيس في الملعب، وطاقم تحكيم نسائي خالص لإدارة مباراة في كأس العالم للرجال

يشهد مونديال قطر 2022 عدداً من السوابق التاريخية التي لم تحدث من قبل في تاريخ كأس العالم، وبعد أن أصبحت قطر أول دولة عربية تستضيف نهائيات كأس العالم، يشهد المونديال العالمي لأول مرة مشاركة إبن رئيس دولة ولاعب سابق من الفائزين بالكرة الذهبية، إضافة إلى قيادة أول طاقم تحكيم نسائي خالص لمباراة في كأس العالم للرجال.

إبن رئيس ليبيريا يشارك مع منتخب أمريكا

شارك المهاجم “تيموثي وياه” إبن الرئيس الليبيري “جورج وياه” في منافسات كأس العالم قطر 2022، في صفوف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظراً لأنَّه يحمل الجنسية الأمريكية وهو من مواليد 22 فبراير 2000، في بروكلين بولاية نيويورك.

وتمكَّن الإبن “تيموثي وياه” من تسجيل الهدف الأول للولايات المتحدة في مرمى منتخب ويلز، كما شارك أساسياً في مباراة الأمس ضد إيران وساهم في تحقيق الفوز قبل أن يحتفل مع والده رئيس ليبيريا وعائلته بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022.

هذا ويعتبر رئيس ليبيريا الحالي جورج وياه، أحد أساطير كرة القدم السابقين وكان قد حقق جائزة الكرة الذهبية، عام 1995 كأول لاعب أفريقي يحمل تلك الجائزة.

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الأميركي وياه يحتفل مع والده رئيس ليبيريا وعائلته بالتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم FIFA قطر 2022™#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022#Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3x6lo4e7oQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2022

طاقم تحكيم نسائي بالكامل في كأس العالم قطر2022

وفي سابقىة تاريخية أيضاً أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الأربعاء، تعيين طاقم تحكيم نسائي بالكامل لإدارة مباراة ألمانيا وكوستاريكا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة غداً الخميس، في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين الحكمة الفرنسية “ستيفاني فرابار” لقيادة المباراة، كما يعاونها كلًّ من البرازيلية نيوزا باك والمكسيكية كارين دياز ليصبح هذا الثلاثي، أول طاقم تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة في كأس العالم للرجال.