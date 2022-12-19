بالألعاب النارية.. جوجل يحتفل بفوز الأرجنتين ببطولة كأس العالم قطر 2022

احتفل محرك البحت الشهير جوجل، بفوز الأرجنتين ببطولة كأس عالم قطر 2022، بعد التغلب على فرنسا في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.

وأطلقت جوجل ألعاب نارية تظهر على الشاشة، عند البحث بكلمة “الأرجنتين” أو “كأس العالم”، في محرك البحث العالمي جوجل، كما يظهر علم الأرجنتين لثواني في مناطق مختلفة من الشاشة.

جاء ذلك بعد تحقيق راقصي التانجو لقب كأس العالم 2022، للمرة الثالث في تاريخ الأرجنتين، والأولى في تاريخ ليونيل ميسي الذي حلم كثيراً بتحقيق اللقب.

وانتهت المباراة النهائية لبطولة كأس العالم أمس الأحد بفوز الأرجنتين بركلات الترجيح على نظيرها الفرنسي، بعد إنهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 3 /3.

ونجح الفرنسي في إحراز أهداف منتخب بلاده (هاتريك) في مباراة أمس، ليحتل صدارة هدافي المونديال برصيد 8 أهداف، فيما أحرز ميسي الهدف الأول والثالث للأرجنتين، ليأتي في المركز الثاني برصيد 7 أهداف.