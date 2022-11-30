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فيديو.. رغم الفوز الرائع لتونس، أستراليا تتأهل برفقة فرنسا إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم قطر 2022م

محمد خير الحوراني

رغم الفوز الرائع الذي حقَّقه منتخب تونس على فرنسا بهدف مقابل لا شيء، إلَّا أنَّه لم يتمكَّن من التأهل إلى الدور ثُمن النهائي من كأس العالم قطر 2022م، بعد فوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد، اليوم الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الثانية من مونديال قطر 2022، لتتأهَّل برفقة فرنسا التي ضمنت تأهلها إلى الدور القادم بعد فوزها في المرحتين السابقتين على استراليا ثمَّ الدنمارك.

فيديو.. رغم الفوز الرائع لتونس، أستراليا تتأهل برفقة فرنسا إلى الدور ثمن النهائي في كأس العالم قطر 2022م 1 30/11/2022 - 7:01 م

فوز رائع لتونس على منتخب فرنسا حامل القب

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دخل منتخب فرنسا المباراة وسط غياب سبعة من اللاعبين الأساسيين خوفاً من الإصابة وبهدف إراحتهم بعد ضمان تأهل منتخب الديوك إلى الدور الثاني، بدوره بدأ منتخب نسور قرطاج اللِّقاء بضغط هجومي في محاولة لافتتاح التسجيل في وقتٍ مبكر.

فرنسا ضد تونس كأس العالم قطر2022
فرنسا ضد تونس كأس العالم قطر2022

في الدقيقة الثامنة ألغى الحكم هدفاً لتونس عبر نادر غندري بداعي التسلل، ليستمر نسور قرطاج بالضغط الهجومي في محاولة لافتتاح التسجيل، وفي الدقيقة 29 تمكَّن الحارس الفرنسي ستيف مانداندا من التصدي لرأسية أنيس بن سليمان كما تمكَّن من إبعاد صاروخية وهبي الخزري من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 34، ليمنع نسور قرطاج من تسجيل الهدف الأول.

واصل نسور قرطاج محاولات التسجيل مع بداية الشوط الثاني، وأضاع عدداً من الفرص، حتى الدقيقة 57 عندما نجح وهبي الخزري من التقدُّم لتونس عبر تسديدة رائعة من أمام منطقة الجزاء عن يسار الحارس الفرنسي والهدف الأول.

بعد الهدف أجرى المدرب الفرنسي مجموعة من التبديلات الهجومية وشارك النجم كيليان مبابي وعثمان ديمبيليه في محاولة من الديوك لتعديل النتيجة، حيث تراجع المنتخب التونسي لإغلاق مناطقه الدفاعية أمام انطلاق فرنسي إلى مواقع الهجوم بشكلٍ أكبر، حيث نجح الدفاع والحارس التونسي من إنقاذ الموقف في أكثر من مناسبة، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي ومستحق لتونس على فرنسا بهدف مقابل لاشيء.

أستراليا تتغلب على الدنمارك وتتأهل

مع بداية اللِّقاء ظهر منتخب الدنمارك أكثر تنظيماً، وهدَّد مرمى أستراليا منذ الدقائق الأولى في محاولة لافتتاح التسجيل وحجز تذكرة التأهُّل إلى الدور الثاني، بينما اعتمد منتخب أستراليا على التركيز الدفاعي بشكل أكبر.

الدنمارك ضد أستراليا كأس العالم قطر2022
الدنمارك ضد أستراليا كأس العالم قطر2022

في الدقيقة 11 من الشوط الأول تمكَّن الحارس الأسترالي رايان من إنقاذ المرمى من تسديدة جنسن الصاروخية وأبعدها إلى ركلة ركنية، وواصل منتخب أستراليا تركيزه الدفاعي أمام الهجمات الدنماركية، ونجح بإنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

في الشوط الثاني تمكَّن منتخب أستراليا من التقدم عند الدقيقة 60، عبر مجهود فردي مميز من “ليكي” الذي وضع الكرة في المرمى معلناً عن هدف الفوز والتأهل إلى الدور الثاني.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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