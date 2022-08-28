بالأسماء.. فيتوريا يستقر على ضم ٤ حراس لمعسكر منتخب مصر المقبل

استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على ضم 4 حراس مرمى لمعسكر الفراعنة المقبل.

وهو المعسكر الذي يقام في شهر سبتمبر المقبل في الفترة من 19 حتى 27، ويستعد فيه المنتخب الوطني لخوض عدد من المباريات الودية.

واستقر فيتوريا، على ضم الرباعي: محمد الشناوي “الأهلي”، ومحمد عواد “الزمالك”، وأحمد الشناوي “بيراميدز”، ومحمد صبحي “فاركو”.

ومن المتوقع أن يضم فيتوريا، من النادي الأهلي 3 لاعبين فقط خلال معسكر المنتخب المقبل، من بينهم محمد الشناوي.

وأشارت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اتصالات مع أكثر من منتخب لمواجهة الفراعنة خلال المعسكر المقبل، ولم يتم الاتفاق مع أي منهم حتى الآن.

الجدير بالذكر أن البرتغالي روي فيتوريا، تولى مسئولية الإدارة الفنية لمنتخب مصر، عقب رحيل إيهاب جلال، مدرب المنتخب السابق، الذي تمت إقالته بعد الهزيمة 1 / 4 من منتخب كوريا الجنوبية، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين في 14 يونيو الماضي في سول.

روي فيتوريا (52 سنة)، هو مدرب ولاعب كرة قدم برتغالي سابق، تولى تدريب عددًا من الفرق مثل: “بنفيكا، والنصر السعودي، وسبارتاك موسكو”، وحقق مع النصر السعودي العديد من البطولات لينضم إلى القائمة الذهبية للنادي في 2019 حيث يعتبر أول أجنبي ينضم للقائمة الذهبية لنادي سعودي.