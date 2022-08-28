موسيماني يحسم الجدل بشأن إمكانية عودته لتدريب الأهلي

حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، الجدل المثار بشأن إمكانية عودته لتدريب المارد الأحمر.

وقال موسيماني، في تصريحات صحفية لموقع “the south african” الجنوب إفريقي، أنه لم يحصل على راحة طوال الـ 21 عامًا الماضية، والآن حصل على فرصته في الراحة، وذلك جعله يرفض كافة العروض التي تلقاها مؤخرًا.

وأضاف موسيماني، أنه ذهب إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 3 مرات متتالية، ووصل إلى كأس العالم ليختلط مع بايرن ميونخ وتشيلسي، فما الفائدة من الذهاب فجأة إلى أي مكان آخر؟ مشيرًا إلى أن وجهته المقبلة يجب أن يكون مشروع صحيح.

وأشار موسيماني، إلى أنه تلقى العديد من العروض سواء من الأندية أو المنتخبات الوطنية، وقال ربما الشيء الوحيد الذي لم يفز به في القارة هو كأس الأمم الإفريقية فلما لا، في إشارة إلى أنه سوف يتولى تدريب أحد منتخبات القارة، ليحسم الجدل المثار حول إمكانية عودته لتدريب الأهلي.

واختتم موسيماني، حديثه بأن الأمر لا يتعلق بالمبلغ الذي سوف يحصل عليه نظير تدريب فريقه الجديد، ولكنه يبحث عن المشاريع الجيدة، وهناك مشاريع جيدة أمامه وهي المنتخبات التي لديها فرصة للفوز بكأس الأمم الإفريقية.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن رحيل الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، في منتصف يونيو الماضي، وتم تكليف سامي قمصان، بقيادة الفريق مؤقتًا قبل أن يتعاقد النادي مع البرتغالي ريكاردو سواريش، الذي استقرت إدارة النادي على رحيله عقب النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية.