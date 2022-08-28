الأهلي يخطر سواريش بالرحيل

عقب ساعات قليلة من انتهاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي خسر فيها المارد الأحمر بهدف مقابل لاشيء أحرزه أحمد سمير مهاجم الطلائع، أخطر مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالرحيل.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء أبلغت سواريش بالرحيل عن القيادة الفنية للفريق بصورة رسمية.

وأضاف المصدر أن الإدارة قررت رحيل سواريش، عقب مباراة الإسماعيلي الماضية في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتابع المصدر، أن هناك تفكير داخل الإدارة بالتفاوض مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الذي حقق معه نتائج إيجابية ووصل معه إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية والذي خسره بركلات الترجيح أمام السنغال.

وتردد اسم عدد من المدربين الأجانب إلى جانب كيروش، لخلافة سواريش، أبرزهم خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب الذي قاده في الفترة من 2019 وحتى الآن ونجح معه في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يخوض مباراته الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021 / 2022 أمام سيراميكا كليوباترا، بعد غد الثلاثاء.