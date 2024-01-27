موعد مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024 والقنوات الناقلة

أيام معدودة تفصلنا عن مواجهة النصر السعودي ضد إنتر ميامي الأمريكي، في إطار منافسات بطولة كأس موسم الرياض 2023، والتي تحمل باسم “الرقصة الأخيرة”، في إشارة إلى الصدام المرتقب بين الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

النصر السعودي - إنتر ميامي

وينتظر محبي وعشاق الساحرة المستديرة لقاء الأسطورتين ميسي ورونالدو في مختلف أنحاء العالم، حيث يتوقع أن تكون المواجهة الأخيرة بينهما، لمشاركتهما في مسابقات مختلفة، واقترابهما من اعتزال كرة القدم.

موعد مباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

يحين موعد مباراة النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023، مساء يوم الخميس المقبل والموافق 1 فبراير المقبل، على أرضية ملعب المملكة أرينا، وذلك في تمام الساعة:

الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

الساعة 20:00 بتوقيت السعودية والعراق وقطر والكويت والأردن.

الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في موسم الرياض 2024

تذاع أحداث ووقائع المباراة المرتقبة بين النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 على قناة beIN Sports المفتوحة.

وعلاوة على ذلك، يمكنكم مشاهدة المباراة المرتقبة بين النصر ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2023 عبر الإنترنت بتعليق عربي من خلال منصة “شاهد”.