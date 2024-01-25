فرانك كيسيه يحسم مصيره مع أهلي جدة السعودي بقرار مفاجئ

قرر النجم الإيفواري الدولي فرانك كيسيه، لاعب النادي الأهلي السعودي، حسم موقفه من العروض التى تلقّاها لمغادرة فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

فرانك كيسيه لاعب الاهلي السعودي - المصدر: جوجل

وسبق أن انضم فرانك كيسيه، البالغ من العمر 27 عاما، لصفوف النادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة بلغت قيمتها نحو 15 مليون يورو.

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ووفقا لما ذكره الإعلامي “محمد القاعود” المذيع في “bbcarabia” فإن كيسيه رفض كل العروض التي تلقاها مؤخراً لمغادرة الدوري السعودي والتي من أبرزها الانضمام إلى يوفنتوس وأتليتكو مدريد، وقرر الاستمرار مع الأهلي.

ونوه التقرير على أن اللاعب الإيفواري الدولي أكد رغبته في الاستمرار مع الأهلي، مشيداً بجماهيره الداعمة له بقوة منذ انضمامه للفريق الجداوي.

ترتيب الأهلي في جدول الدوري السعودي

ويحتل النادي الأهلي السعودي المركز الثالث في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة وبفارق 13 نقطة عن الهلال المتصدر.

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