يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري من منزلك من خلال ضبط تردد قناة الكأس القطرية الجديد على تلفازك

تُعد قناة الكأس القطرية الرياضية من أبرز القنوات الفضائية التي تنقل الكثير من البطولات الرياضية سواء أن كانت قارية أو محلية، كما أنها تقدم العديد من البرامج الرياضية المتميزة التي يتابعها الكثير من الناس من جميع أنحاء الوطن العربي.

ونالت قناة الكأس الرياضية الكثير من الاهتمام خلال الفترة الآخيرة بعد أن أعلنت عن نقلها لمباراة فريق الأهلي المصري و فريق الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام اليوم الخميس الموافق 4 فبراير، حيث يتواجه الفريقان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، لذلك من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم كافة الترددات في مختلف الأقمار الصناعية “نايل سات، عربسات”.

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات..

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس القطرية على عربسات..

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.