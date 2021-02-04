يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري من منزلك من خلال ضبط تردد قناة الكأس القطرية الجديد على تلفازك

بواسطة مهند شرف

تُعد قناة الكأس القطرية الرياضية من أبرز القنوات الفضائية التي تنقل الكثير من البطولات الرياضية سواء أن كانت قارية أو محلية، كما أنها تقدم العديد من البرامج الرياضية المتميزة التي يتابعها الكثير من الناس من جميع أنحاء الوطن العربي.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي المصري ضد الدحيل القطري من منزلك من خلال ضبط تردد قناة الكأس القطرية الجديد على تلفازك 1 4/2/2021 - 6:34 م

ونالت قناة الكأس الرياضية الكثير من الاهتمام خلال الفترة الآخيرة بعد أن أعلنت عن نقلها لمباراة فريق الأهلي المصري و فريق الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية التي من المقرر أن تقام اليوم الخميس الموافق 4 فبراير، حيث يتواجه الفريقان في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، لذلك من خلال مقالنا هذا سنقدم لكم كافة الترددات في مختلف الأقمار الصناعية “نايل سات، عربسات”.

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات..

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الكأس القطرية على عربسات..

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع