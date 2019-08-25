نادي النصر يعلن عن طرح تذاكر مبارياته المقبلة عبر منصة تذاكر السعودية

يعلن نادي النصر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على “تويتر”،عن مكان تواجد تذاكر مبارياته القادمة عبر منصة تذاكر السعودية، وصرح نادي النصر أيضاً في بيان الرسمي التابع له، أن مجلس إدارة نادي النصر يقدمكل الشكر للهيئة العامة للرياضة لما أعلنت من تسهيلات بدون مال وذلك لإصدار تذاكر مباراة الفريق الأول الذي كان في مواجهة مع فريق ضمك، والتي كان قد لعبها يوم الأمس “الخميس”، عبر منصة تذاكر السعودية.

أعلن نادي النصر عن تواجد مكان تذاكر كل مبارياته القادمة

كان قد أعلن عن تواجد تذاكر مبارياته المقبلة وذلك في منصة تذاكر السعودية، وقال في بيانه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي على “تويتر”، وقال في بيانه :”ونظرًا لكون نادي النصر قد أتم في وقت سابق إصدار كافة تذاكر مباراة العالمي ضد ضمك ورقيًا فإنه سيتم الاعتماد على ذلك، على أن يتم طرح تذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم المقبلة عبر منصة تذاكر السعودية”.

حيث أنشأ مجلس إدارة نادي النصر بوابة خاصة لتذاكر مباريات الفريق الأول لكرة القدم وسيعمل على ربطها بمنصة الهيئة العامة للرياضة “تذاكر السعودية” للإستفادة من الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للرياضة.

وكان قد لعب يوم أمس “الخميس” الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع فريق ضمك وذلك في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لعام 2020/2019.

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