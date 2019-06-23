ميلان الإيطالي يشترط 35 مليون يورو لرحيل نجمه الايفواري

النادي الأكبر في إيطاليا صاحب التاريخ الطويل والعريق، الروسونيري أو ميلان الإيطالي الذي لعب له أفضل اللاعبين وأمهرهم، النادي الذي كان يهابه كبار أوروبا، ولكنه الان يعاني منذ رحيل جميع نجومه القدامي، ويلعب ضمن صفوفه بعض اللاعبين الغير معروفين وكم أتمني عودت كبير إيطاليا الي منصات التتويج الأوروبي.

ومن أشهر نجومه الان النجم الايفواري فرانك كيسي، الذي لفت الانظار من جانب بعض الاندية المتواجده في الدوري الانجليزي،والذين يريدون التعاقد معه ولم يمانع ميلان الإيطالي، من رحيل نجم خط وسطه بل وقام بوضع شروط للإستغناء عنه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما ذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن ميلان سيوافق علي العروض المقدمة من بعض الأندية في الدوري الانجليزي، وأشار أيضا أن رئيس النادي وضع شرطا لرحيل فرانك كيسي، المطلوب وبقوه من أنديه الدوري الانجليزي نظرا لتألقه الشديد مع ميلان الإيطالي.

وكان الشرط الذي وضعه النادي الإيطالي مقابل رحيل فرانك كيسي، هو 35 مليون يورو حيث أوضح النادي بأن اللاعب سيرحل لأي نادي حال دفع المبلغ المطلوب في اللاعب، ونسبة لسوق الانتقالات الحالي فهذا المبلغ يعتبر صغير مقابل المبالغ الطائلة التي تتقاداها بعض الأندية في العالم مقابل لاعبيها.

ويبدي اللاعب رغبة شديدة في الرحيل واللعب في الدوري الانجليزي، وكانت الأندية التي تقدمت بعروض لشراء اللاعب هي نادي آرسنال، وتوتنهام، وإيفرتون، ووست هام، وتمني اللاعب بأن يشارك في دوري أبطال أوروبا ويعتبر هذا حلمه الذي يريد تحقيقه.

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