فى افتتاح الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال اوروبا، يلتقى بطل الدورى الأوكرانى نادى شاختار ببطل الدورى الإنجليزى نادى مانشستر سيتى، فى المجموعة الثالثة من مجموعات دورى أبطال أوروبا 2019-2020، البطولة الأقوى والأكثر تنافسية فى تاريخ الأندية فى العالم.







قرعة دور المجموعات

بعد إعلان قرعة دور المجموعات لبطولة دورى ابطال أوروبا 2019-2020، وقع فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، وفريق دينامو زغرب الكرواتى، وفريق أتلانتا الأسبانى، وفريق شاختار الأكرانى، مع بعضهم البعض فى مجموعة واحدة، وهى المجموعة الثالثة، حيث يلتقي فى الجولة الأولى فريق أتلانتا مع فريق دينامو زغرب، وفريق شاختار مع فريق مانشستر سيتى.







مانشستر سيتي فى دوري الأبطال

فريق مانشستر سيتى الذى يعانى من سوء التوفيق فى هذه البطولة، بطولة دورى أبطال اوروبا، رغم سيطرته واستحواذه على على أندية الدورى الإنجليزى، بفوزه بدرع الدورى الإنجليزي فى الموسمين الماضيين، وفوزه بالثلاثية العام الماضى، إلا أنه لا يستطيع أن الوصول إلى أدوار متقدمة فى بطولة دورى أبطال أوروبا، حيث خرج فى البطولة الماضية من دور الثمانية أمام مواطنه نادى توتنهام الإنجليزي،كذلك خرج من البطولة التى قبلها من نفس الدور أمام مواطنه نادى ليفربول الإنجليزي.

لذا يسعى نادى مانشستر سيتى مع مدربه المخضرم جوارديولا، أن يحقق لقب دورى أبطال أوروبا هذا العام، أو على أقل تقدير الوصول إلي المباراة النهائية من البطولة، ليثبت كونه واحدا من أفضل مدربين كرة القدم على مر التاريخ.

موعد مباراة مانشستر سيتى القادمة أمام شاختار







يستضيف نادى شاختار نادى مانشستر سيتى الإنجليزي، فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة، يوم الأربعاء الموافق 17-9-2019 فى تمام الساعة التاسعة مساءاً، على ملعب “Oblasny SportKomplex Metalist” فى أوكرانيا، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قنوات “بين سبوت” المشفرة.