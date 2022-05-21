موعد مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون الجولة الاخيرة الدورى الانجليزى الممتاز الاحد 22/5/2022

تترقب جميع عشاق وجماهير كرة القدم بصفة عامة وجماهير الكرة الانجليزية بصفه خاصة متابعى الدورى الانجليزى الممتاز حيث تشهد الجولة الاخيرة من المسابقة صراع بين كل من فريقى ليفربول ومانشيستر سيتى على الحصول على اللقب والبطولة هذا العام , وتقام اليوم الاحد جميع مباريات الاسبوع الاخير فى توقيت واحد , ومباراة اليوم تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون .

مباراة ليفربول وولفرهامبتون

ويدخل الفريق الاحمر بقيادة كلوب ولابديل سوى الفوز وانتظار نتيجة الفريق المنافس بين المان سيتى واستون فيلا ويحتاج فريق ليفربول للحصول على البطولة الفوز وهزيمة فريق مانشستر سيتى امام استوفيلا حيث يحتل المان سيتى صدارة الجدول برصيد 90 نقطة , والمركز الثانى ليفربول برصيد 89 نقطة .وفى حالة فوز المان سيتى امام استون فيلا سيكون الفائز بالبطولة دون النظر لنتيجة ليفربول امام ولفرهامبتون .

توقيت واحد، هو الساعة 05:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 06:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الأحد، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص ومنع التلاعب

يذكر ان يورجن كلوب يستعد للدفع بمحمد صلاح و فان دايك على مقاعد البدلاء بعد رجوع من الاصابة والخوف عليهما قبل نهائى بطولة دورى ابطال اوروبا السبت القادم امام ريال مدريد الاسبانى

القنوات الناقلة لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

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