موعد مباراة الكويت ونيبال في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020

نرصد لكم من خلال موقع نجوم مصرية موعد مباراة الكويت ونيبال في دور المجموعات الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يسعى المنتخب الكويتي للفوز في هذه المباراة من اجل الظفر بالثلاث نقاط من اجل الوصول إلى الحلم، وأن يشارك المنتتخب الكويتي في بطولة كأس العالم 2020، هذا ويحتضن ملعب نادي الكويت تدريبات المنتخبين، ومن المتوقع ان تشهد قائمة الكويت غياب ثلاث لاعبين، وذلك بسبب قوانين الإتحاد الأسيوية الـ 23 تشملهم القائمة النهائية لكل منتخب .







الكويت ونيبال

كشف المدير الفني للمنتخب الكويتي فهد عوض على ان اللاعبين يتطلعون إلى إسعاد الجماهير المتعطشة إلى الفوز وتحقيق الإنتصارات خلال الفترة القادمة، وقد أكد على جوهزية اللاعبين للمباراة التي سوف تلعب غداً، حيث يأمل الكثير من الجماهير العربية فوز المنتخب الكويتي في هذه المباراة، وقد نوه المدير الفني على جاهزية كافة اللاعبين دون تعرض إى منهم لإي إصابة .







بطاقة مباراة الكويت ونيبال في تصفيات كأس العالم 2022

نرصد لكم كافة التفاصيل المتعلقة بمباراة الكويت ونيبال في تصفيات كأس العالم المنتظرة، وسوف تلعب المباراة من أجل الفوز ولا بديل عن الفوز للمنتخب الكويتي من اجل البداية القوية في التصفيات الآسيوية







امباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة الكويت × نيبال لا يوجد ” غير معرف ” حتي هذه اللحظة 8:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

7:00 مساءاً بتوقيت دولة جمهورية مصر العربية

8:00 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين استاد نادي الكويت